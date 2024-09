Genesis Tapia revela que Kike Márquez hackeó su Instagram para vender una falsa reconciliación

Génesis Tapia se ha visto envuelta en una nueva polémica al denunciar que su aun esposo, Kike Marquen, hackeó sus redes sociales para publicar un video en el que se deja entrever que ambos habrían retomado su matrimonio. La ex concursante de realities se encuentra en proceso de divorcio con el manager de artista.

Como se recuerda, hace unos días 'Magaly TV, la firme' sorprendió a todos al presentar imágenes del empresario Kike Márquez ingresando a diferentes hoteles con una mujer que no era su esposa. Tras ello, se reveló que Génesis había sido víctima de infidelidad pese a que está en estado de gestación.

Genesis denuncia hackeo de sus redes sociales

hace unas horas hubieron rumores de qué Génesis Tapia había retomado su matrimonio con Kike Márquez. Sin embargo, la abogada se comunicó con el periodista Samuel Suárez para hacer una importante aclaración.

"Me hackeo el Instagram y vio a todas las personas que me invitaban a salir y con toda la mala intención, ha editado videos dando a entender que estoy con él. Por eso lo llamé y le dije que esa maldad iba tener consecuencias y lo borró. No sé qué quiere ganar con eso, si yo he dejado claro que no volveré con él", le escribió Génesis a Samuel.

En esa misma línea, agradeció a las personas por apoyarnos durante su proceso de divorcio la infidelidad que sufrió. "Gracias por no caer en ese juego barato, yo no estoy para que él me siga haciendo daño", agregó.

Genesis Tapia agradece a Magaly por el ampay

Hace unos días, en entrevista con Magaly, Génesis afirmó que se encuentra todavía internada luego de que a raíz del ampay su salud se viera amenazada ya que la abogada se encuentra gestando de a penas 13 semanas.

Sin embargo, lejos de culpar a la popular "Urraca" por las imágenes bochornosas de su esposo, no dudó en agradecerle, ya que ella imaginaba que tenía un esposo correcto a su lado.

"Le agradezco a Magaly porque me quitó la venda de los ojos, ahorita, tal vez estoy en el suelo, pero al final ella me ayudó a liberarme de alguien que no servía en mi vida",manifestó a Magaly TV.

Es así que, Genesis Tapia ha dejado claro que no piensa darle una segunda oportunidad a Kike Márquez, ya que considera que la traición que sufrió es imperdonable, incluso lo acusó de hackear sus redes sociales para simular una falsa reconciliación.