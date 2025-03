Joven cantante denuncia al ex productor de Flavia Laos por presunta agresión sexual

La cantante de música urbana, Camila Ugarte, conocida como "Camiluz", ha causado gran impacto en el mundo del espectáculo tras denunciar públicamente haber sido víctima de agresión sexual por parte del productor Carlos Gonzales. Según su testimonio, el hecho ocurrió el 20 de enero en el departamento del denunciado.

Durante la emisión del programa "Magaly TV: La Firme", se revelaron detalles sobre la presunta agresión sufrida por la artista. Camiluz aseguró que la situación se dio cuando visitó la vivienda del productor para colaborar en un videoclip y, al final de la noche, él le ofreció quedarse a dormir.

"Hace un mes y medio aproximadamente fui a la casa de Carlos con la intención de apoyar a un videoclip y al final de la noche me ofrece quedarme a dormir. Me dio confianza y yo accedí, pero en la madrugada me desperté porque Carlos me estaba tocando sin mi consentimiento, y yo hice la denuncia correspondiente", declaró la cantante.