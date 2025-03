Diealis confiesa su amor por Magaly pero ella lo chotea: "Yo no necesito sugar, yo trabajo"

Magaly Medina utilizó su programa de espectáculos para hacerle el pare al streamer Diealis, quien la invitó a comer, tal como lo hizo con otras conductoras como Janet Barboza. La conductora de ATV dejó en claro que es autosuficiente y no necesita la invitación de nadie.

Diealis le hace una propuesta a Magaly

Hace unos días, el creador de contenido reflexionó sobre la conexión que se ha creado entre la televisión y el streaming. Además, dijo mediante una transmisión en vivo en Kick que ama a Magaly y todo su contenido.

Sin embargo, lo más sorprendente es que se atrevió a invitarla a cenar fuera del país. Diealis dijo que Magaly se merece ir a comer a un restaurante en el extranjero.

"Te amo, Magaly, espero que algún día nos podamos conocer y tomar un té donde tú quieras. Yo iba a ir a Central, pero contigo, si quieres, puedo ir a Argentina y vamos a comer a Don Julio. Te invito a comer allí, te pago el pasaje y nos vamos para allá", dijo.

Magaly chotea a Diealis

La conductora de Magaly TV, La Firme se mostró indignada por la particular proposición que le hizo el creador de contenido y aclaró que es una mujer autosuficiente y le gusta pagarse sus propios viajes, por lo que no necesita una invitación.

"Cree que yo me voy a deslumbrar, como si no pudiera pagarme un pasaje (...) A mí no me compran con eso, ni con 'te amo' ni con gileo. Yo a los hombres no les creo, este (Diealis) le dice 'te amo' a todos los que lo critican", dijo en un inicio.

Magaly también le envió un mensaje directo a Diealis, dejando claro que no aceptará su invitación. "No, papito, yo no soy corrupta (...) Yo no necesito sugar, yo trabajo y me doy mis gustos hace muchos años. Pero te voy diciendo: 'Mala táctica, de arranque, mala táctica'", sentenció.

Janet sí aceptó salir con Diealis

Hace unos días, el streamer hizo una fuerte confesión durante una de sus transmisiones en la plataforma Kick. "A la firme, mi platónico siempre ha sido Janet Barboza. Estás invitada a mi canal", dijo el joven.

Enseguida, le extendió una invitación para presentarse en su plataforma digital, pero lo más sorprendente fue cuando la invitó públicamente a una cena en el exclusivo restaurante Central, el cual ganó un premio como mejor restaurante del mundo en 2023.

"Me encantaría invitarte. Si quieres, vamos con mi seguridad y mi producción. Si quieres, nos vamos a Central. Te invito a comer, a conversar y a tener una charla amena", propuso el influencer.

La conductora de América Hoy se mostró sumamente emocionada por la propuesta del influencer y, después de preguntar por su edad (le confirmaron que tiene 31 años), dijo que aceptaba salir a cenar con él.

Es así que, Magaly Medina dejó en claro que no necesita invitaciones ni regalos para disfrutar de sus viajes y lujos. Con su estilo directo, rechazó la propuesta de Diealis y le advirtió que su táctica de conquista no funcionaría con ella.