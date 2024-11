¡Detalles de amor! Pamela Franco guarda a Christian Cueva en su celular con tierno apodo

Pamela Franco se hizo presente en Habla Kausa de Radio Karibeña y Christian Cueva se contactó con el programa a través de una llamada telefónica. Recordemos que la cantante de cumbia y el futbolista han sido vinculados y han confirmado que tienen una relación juntos.

En un momento de la entrevista, la locutora Vali Valilon notó que Pamela Franco tiene guardado a Christian Cueva con un tierno apodo que la sorprendió. Te contamos todos los detalles en la siguiente nota.

Pamela Franco fue invitada especial en radio Karibeña, al igual que Christian Cueva. Si bien solo Franco asistió, Cueva se comunicó vía telefónica con el programa. Pero lo que más impactó fue conocer que Pamela Franco guarda con un cariñoso apodo a Christian Cueva en su celular.

La locutora Vali Valilon señaló que Pamela Franco que cuando cierra los ojos, se nota que se inspira para cantar con sentimiento.

"Tengo que buscar mi motivación... Yo me motivo pensando en una persona especial que me genera sentimientos. Si es algo de amor, te acuerdas de alguien especial" , mencionó Pamela Franco.

Cuando le preguntaron sobre la presencia de Cueva, Franco bromeó con la situación y aclaró el motivo de su ausencia.

Pero no solo eso. Christian Cueva se conectó vía telefónica con Habla Kausa de radio Karibeña y pidió disculpas por no asistir.

De pronto, Vali Valilon vio que Pamela Franco guarda con un cariñoso apodo a Christian Cueva, pero ella no autorizó el revelarlo.

"Ay no, acabo de ver algo que de repente no debería de ver, pero lo quiero decir. Solo dame el sí, Pamelita. Es que he visto cómo lo tiene guardado a Cuevita" , mencionó Vali Valilon sorprendiendo a todos. "Cuéntale, cuéntale", dijo Christian Cueva.

Sin embargo, Pamela Franco se negó a que Vali Valilon revelara el tierno apodo. Tras ello, Cueva volvió a intervenir.

"Dice que me tiene guardado como "El Cervercero" jajaja", bromeó Cueva. "No, no, no. Lo tiene como algo más cariñosito. Más bien, yo digo uy, podría hacer yo la mímica, qué se yo, con ella (Pamela Franco)... Mira se puso roja, Pamelita", dijo Vali Valilon.