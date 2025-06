Pamela López celebra luego que su abogada revelara que Christian Cueva le deberá pagar 12 mil soles: "Por más"

Pamela López no pudo ocultar su felicidad luego de enterarse que el Poder Judicial ordenó a Christian Cueva pagarle 12 mil soles mensuales por la manutención de sus hijos, según reveló su abogada. La empresaria aprovechó la ocasión para mostrarse sonriente y compartir un momento especial junto a su saliente, Paul Michael.

A través de sus redes sociales, Pamela López compartió una historia que llamó la atención de todos sus seguidores. En la imagen se le ve sonriente al lado de Paul Michael, con quien ha sido vinculada sentimentalmente en las últimas semanas.

El cantante no dudó en dedicarle un mensaje especial: "Por más desayunos contigo mi princesa", escribió en su cuenta de Instagram.

Pamela López celebra con Paul Michael.

Aunque no mencionaron directamente el tema del juicio, muchos seguidores interpretaron la publicación como una celebración por la decisión del juez a favor suyo, según reveló Rosario Sacieta.

La noticia del fallo la dio a conocer su abogada Rosario Sasieta en el programa "Amor y Fuego". La letrada explicó que la cifra fue fijada por el juez y es mucho mayor a lo que Cueva ofrecía inicialmente.

"Esta situación de los alimentos ya está judicializada. Y es más de los 4500 soles que el señor pretendía poner. Ya hay sentencia, que no lo diga (Cueva), ya es otra cosa... Ese monto es mientras dure el proceso. Eso se llama una asignación anticipada. Tres veces más... (¿13 500?) No, réstale 1500, no es (exactamente) tres veces más. (¿12 mil?) Así es", dijo Rosario Sasieta en vivo.