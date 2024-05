Nickol Sinchi comparte divertido video para su madre en redes: "Ojalá no me caiga otro chanclazo"

Nickol Sinchi es una querida cantante de la cumbia peruana que se ha ganado el cariño de la gente por su talento y humildad. El último fin de semana se celebró el Día de la Madre y la joven artista aprovechó la oportunidad de dedicarle una canción muy divertida.

¡Le dedica divertida canción a su mamá!

La joven Nickol Sinchi es una artista que se lanzó hace casi un año como solista con su propia orquesta musical. La intérprete de "Premonición" ha decidido trabajar al lado de su familia en este proyecto artístico para pasar más tiempo con ellos. El público la ha recibido con mucho cariño y va viajando a varios lugares del Perú para canta a sus seguidores.

El último domingo 12 de mayo, se festejó el Día de la Madre en todo el Perú. En esta ocasión, la cantante quiso aprovechar la oportunidad de dedicarle una divertida canción a su mamá por su día. Por medio de sus redes sociales, Sinchi compartió un video con una recopilación de sus fotografías juntas y de fondo el tema "Señora Enojona" de Los Tres Tristes Tigres.

En el video que publicó Nickol Sinchi en TikTok, la canción tiene la siguiente letra: "A ti que me diste una chinga con puros chanclazos y si me portaba muy mal hasta con cintarazos. A ti que por poco me tumbas los dientes cuando te gritaba o te contestaba mal y no me dejabas salir, permiso tenía que pedir. A ti te dedico estos versos señora enojona".

Además, la joven artista de cumbia compartió un mensaje que decía: "¡Feliz día mamá! Por eso y muchas cosas más te amamos (ojalá no me caiga otro chanclazo por la canción)". El video se ganó muchas reacciones en TikTok y a muchos usuarios le causa muy divertido la letra.

Más de Nickol Sinchi

La artista Nickol Sinchi estuvo trabajando por más de ocho años en Corazón Serrano y fue el único grupo donde estuvo como vocalista. La joven inició su carrera musical a la corta de edad de 15 años y ahora, cuenta con miles de fanáticos que la han visto crecer y formar su familia.

Desde que la cantante decidió salir del grupo de los hermanos Guerrero Neira, dedicó más tiempo a su pequeño hijo. Ahora, todos viajan juntos en familia y sigue avanzando en su música. Entre las producciones de Sinchi están: "Premonición", "Me Dices Que Te Vas", "Ahora Vuelves A Mi", "Enamórate Como Yo", "Pienso En Ti", "Mix Corazón" y muchos más.

Además, anunció que se viene un segundo tema inédito en su voz y lleva por nombre "Una Pena Más". Por medio de una transmisión en su cuenta de TikTok, Nickol Sinchi comentó que se estaría estrenando a inicios de mayo. Así que muy pronto podremos ver esta nueva canción de la cantante.