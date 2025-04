¡Pura emoción! César BK y Estrella Torres presentaron su nuevo tema "Quédate" en 'El Súper Show'

¡Tremendo momento se vivió en 'El Súper Show de la Karibeña'! Los cantantes César BK y Estrella Torres visitaron la cabina de Radio Karibeña este lunes 29 de abril para presentar en vivo su nueva canción "Quédate", una balada llena de emoción que ya empieza a sonar con fuerza entre sus seguidores.

César BK y Estrella Torres presentan "Quédate" en 'El Súper Show'

Este 29 de abril, la cabina de Radio Karibeña se llenó de talento, emoción y mucho "feeling" con la visita de César BK y Estrella Torres al programa 'El Súper Show de la Karibeña'. Los artistas llegaron para presentar oficialmente su más reciente canción: "Quédate", un tema cargado de nostalgia y emociones intensas. Durante la entrevista, César BK explicó el motivo del nombre del tema.

"¿Por qué 'Quédate'?", preguntó ChiquiWilo, y el artista respondió con mucha sinceridad: "Este es un momento feeling, bien tristón. ¿Quién no ha tenido esa persona a la que le ha querido decir: 'Quédate una noche más. Hazme sentir que todo lo que vivimos sí fue verdad. Y no una mentira'?", expresó.

El cantante también comentó que todos, en algún momento, hemos querido tener esa última conversación con alguien especial.

"Es decirle 'Quédate' a esa persona que tal vez no fue lo mejor para ti, pero querías tenerla al menos una noche más", señaló con emoción.

¡Cantaron en vivo en la Karibeña! César BK se animó a interpretar en vivo un fragmento de su canción y dejó a todos con la piel de gallina.

"'Ay, ya no puedo respirar. Este es mi último aliento. Dice que te marcho y eso me mata por dentro. ¿Cómo es que se va a acabar si acababa de empezar? Pues no viniendo de ti me lo debía esperar'", interpretó. Luego llegó Estrella Torres a la cabina y también se unió al canto: "'Quédate solo hasta mañana. Y bésame, finge que me amas'".

Ambos interpretaron la canción en vivo, regalándole al público un momento de esos que solo se viven en la radio.

¿Indirecta para alguien?

Como siempre, no faltó el toque de humor en la entrevista. ChiquiWilo no dudó en bromear y decir que la canción parecía inspirada en la polémica entre Mario Irivarren, Vania Bludau y Onelia Molina. Aunque los artistas no confirmaron nada, las risas no se hicieron esperar.

Un tema que promete quedarse. "Quédate" es un tema con letras intensas y melancólicas, donde César BK y Estrella Torres muestran su lado más romántico y sentimental. La canción ya está disponible en plataformas digitales y viene ganando muchos seguidores.

Sin duda, este estreno ha sido un paso importante para ambos artistas, que continúan conquistando al público con su talento.

César BK y Estrella Torres presentaron su canción "Quédate" en 'El Súper Show de la Karibeña' con una interpretación en vivo que emocionó a todos. Con letras llenas de nostalgia, los artistas tocaron los corazones de sus fans y demostraron que esta colaboración tiene para rato. ¡Y en Radio Karibeña se vivió con todo el feeling!