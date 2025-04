¡En exclusiva! Cesar BK y Estrella Torres presentaron su nuevo tema "Quédate" en Habla Kausa

Dentro de la cumbia peruana, César BK y Estrella Torres son dos grandes artistas que vienen brillando por sus canciones. Hoy estuvieron en el programa de Habla Kausa presentando la nueva colaboración que realizaron que lleva por nombre "Quédate".

En el programa radial de Habla Kausa, llegaron los artistas César BK y Estrella Torres como invitados especiales. Es así como los cantantes anunciaron que llegaron a la radio para presentar su nuevo tema "Quédate". Ambos comentaron que es un tema muy especial para dedicárselo a alguien.

"Esta canción que tenemos a continuación está espectacular, está para dedicárselo a alguien muy especial", expresó Estrella Torres y César BK añade: "Lo compuse pensando en 'quien no ha tenido es persona que no nos ha pagado de la mejor manera, pero que nosotros si nos enamoramos mucho y le quisimos decir 'quédate una noche más y hazme sentir todo lo que vivimos no es una mentira, miénteme una última vez'".