Madre lleva más de 10 días caminando de Tacna a Lima por la salud de su hijo: "Todo por Facu"

Una madre peruana está realizando una hazaña increíble por amor a su hijo. Brenda Barazorda ha iniciado una caminata desde Tacna hasta Lima, recorriendo más de 1,000 kilómetros, con el objetivo de recaudar fondos para el tratamiento de su pequeño Facundo.

Facu, de solo 9 años, sufre de distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa que poco a poco debilita sus músculos. Pero hay esperanza: un tratamiento llamado Elevidys, aprobado en Estados Unidos, podría ayudarlo a mejorar su calidad de vida. El problema es que cuesta nada menos que 4 millones de dólares.

Ante este panorama tan duro, Brenda no se quedó de brazos cruzados y decidió iniciar una campaña llamada "Todo por Facu". Su meta es que un millón de peruanos donen 15 soles cada uno. Así, lograrían la cantidad necesaria para el tratamiento.

Desde el inicio de su caminata ya lleva más de 10 días en la ruta. Camina solo durante el día por su seguridad.

"Yo camino en el día, más o menos hasta la puesta del sol, no camino curvas ni pendientes por seguridad. Hemos avanzado 300 kilómetros aproximadamente ", explicó la madre. Sobre el tratamiento, Brenda señaló: "Es un tratamiento genético aprobado por la FDA de Estados Unidos. Ya no es un estudio clínico, es un tratamiento. Hay riesgos, sí, pero le da calidad de vida".

Brenda comentó que Facu está actualmente en Lima con su papá, y se comunica todos los días con su mamá.

"Me pregunta cuánto vas caminando, cuánto vas recolectando. Él sí sabe del tema, sabe del tratamiento. Me habla de 'Siempre te amo'. Que me extraña", contó Brenda conmovida. Además, agregó: "De cada 3 niños Duchenne, uno no es compatible, por anticuerpos. Nosotros viajamos el año pasado y salió que era compatible. Lo único que nos falta hacer es pagar".