Rafael López Aliaga casará a Alejandra Baigorria y Said Palao: "Él se ofreció"

La empresaria Alejandra Baigorria y el modelo Said Palao se encuentran en la fase final de los preparativos para su boda, que se realizaría en abril. En medio de la expectativa por la ceremonia, Baigorria reveló un detalle inesperado: el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, será el encargado de oficiar su matrimonio civil.

Durante su reciente visita al programa 'Mande quien mande', Baigorria participó en la dinámica "Verdad o mentira" y sorprendió a todos al confirmar que el alcalde de Lima oficiará su ceremonia. La revelación dejó atónitos a los conductores del programa, Mario Hart y Carlos Vílchez.

La empresaria explicó que López Aliaga la conoce desde hace tiempo y que también mantiene una relación cercana con su padre, Sergio Baigorria, actual alcalde de Chaclacayo. Según comentó, fue el propio burgomaestre quien le propuso formar parte de este evento tan especial.

Otro de los temas que surgieron en la entrevista fue la despedida de soltero de Said Palao. Cuando le preguntaron si le había pedido a su prometido que transmitiera en vivo su celebración, la sorpresa llegó cuando Mario Hart reveló que la despedida ya se había realizado.

"Creo que no te has enterado, pero la despedida de soltero ya fue... Lo único que sé es que los chicos se divirtieron sanamente. No fui porque no me dan permiso y las millas no me alcanzaban porque fue lejos", comentó el excompetidor de Esto es Guerra.