¡Qué éxito! 'Mix Cristian Castro' de Los 5 de Oro arrasa en redes sociales: Es viral en TikTok y Youtube

'Los 5 de Oro' continúan posicionándose como una de las agrupaciones musicales de cumbia más importantes del Perú, y prueba de ello es que su tema 'Mix Cristian Castro' se ha convertido en viral en las redes sociales, especialmente en YouTube y TikTok, donde acumulan miles de reproducciones.

'Mix Cristian Castro' arrasa en redes

Éxito sin precedentes. El tema fue lanzado el 12 de septiembre y, a poco de cumplir un mes en todas las plataformas de streaming, se ha convertido en un éxito musical, ya que hasta el momento tiene 353,000 visualizaciones en YouTube y se mantiene en el puesto 21 en tendencias musicales.

En esa misma línea, el audio de la canción en TikTok ha sido uno de los más utilizados en las últimas semanas, ya que hasta el momento está por alcanzar la impresionante cifra de 28,000 videos donde se utiliza el 'Mix Cristian Castro'.

Por otro lado, el videoclip, que está disponible en YouTube, ha recibido muy buenas críticas por parte de los fanáticos de 'Los 5 de Oro'.

"Estoy buscando valor para este adiós, hermosas voces en esta orquesta", "Graben en cada canción completa, está bonito el mix", "¡Grande 'Los 5 de Oro'! Muchos éxitos", "Buena, muchachos", "Elegante interpretación de ustedes, vamos por más", se lee en los comentarios.

Los temas que forman parte de este mix son: "Nunca voy a olvidarte" con Jesús Sartori, "Si me ves llorar por ti" de Renzo Montenegro, "Vuélveme a querer" con Yarel Rojas y "No podrás" interpretada por Jean Paul Zavala.

La gran trayectoria de Los 5 de Oro

Con una trayectoria que abarca muchos años, Los 5 de Oro se han ganado un lugar especial en el corazón de los peruanos. Su habilidad para fusionar ritmos tradicionales de la cumbia con interpretaciones frescas les ha permitido mantenerse relevantes en la música.

Actualmente, el grupo está conformado por Jean Paul Zavala, Yarel Rojas, Renzo Montenegro y Jesús Sartori, y el animador Ángel Fernández, quienes han aportado su talento a la delantera musical.

Entre los éxitos más sonados de Los 5 de Oro se encuentran "Pa' Que Me Invitan", "La Caballita", "No Sufriré Por Nadie", "Mix Los 5 de Oro", "Mix Calientitas" y "Ya Supérame". Cada nueva producción no solo mantiene a los fans contentos, sino que también atrae a nuevos seguidores.

El lanzamiento de "Mix Cristian Castro" es un homenaje al famoso cantante mexicano, cuyo talento ha dejado huella en la música latina. La capacidad de Los 5 de Oro para reinterpretar sus canciones ha sido bien recibida, y los fanáticos están encantados de ver cómo sus voces se entrelazan con los grandes éxitos de Castro.