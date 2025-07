¿Con indirecta a Cueva? Pamela López dedicó mensaje por cumpleaños de su hija: "El amor que siento por ti es real"

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, no dejó pasar el cumpleaños número 12 de su hija Brianna y le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. Aunque el gesto buscaba resaltar el amor maternal, algunos seguidores notaron indirectas dirigidas al deportista, quien también saludó a la menor en su día.

A través de su cuenta de Instagram, Pamela López publicó un extenso texto acompañado de fotografías de su hija menor, Brianna, con motivo de su cumpleaños. A pesar de no haber estado presente físicamente con la menor por razones laborales, la influencer destacó el gesto de su hija mayor, Fabiola, quien se encargó de mantener viva una tradición familiar en su nombre.

"Es un día especial para una niña especial. Mi princesa Brianna cumpleaños y aunque es el primer año que no estuvimos juntas físicamente recibiendo las 12 por temas de trabajo tu hermana mayo resolvió tal cual lo hará mama como tradición. Quiero que sepas que mi amor por ti es inmenso e infinito que no me alcanzará la vida para agradecer tu existencia a nuestro creador eres mi vida junto a tus hermanitos estoy tan feliz de verte tan fuerte.....", se lee en el extenso mensaje de Pamela López