Delany López se pronuncia tras romance Xiomy Kanashiro con Jefferson Farfán: "Imagínate si hablara"

Durante los últimos días, se afirma la oficialización de Xiomy Kanashiro por Jefferson Farfán tras su foto en sus redes sociales. Esto no habría sido del agrado de su exsaliente Delany López, ya que en una entrevista habría dejado entrever que tendría mucho por revelar de su relación con el popular 'Foquita'.

Xiomy Kanashiro se ha convertido en la nueva saliente de Jefferson Farfán desde octubre del 2024 aproximadamente, según las imágenes de Magaly Medina. Ahora, el programa Amor y Fuego fue a entrevistar a Delany López, ya que ella fue vinculada en una relación amorosa con el pelotero en julio del año pasado.

Después fue consultada por una imagen que subió en sus redes sociales donde aparece en el closet de Jefferson Farfán, en medio de los rumores de Xiomy Kanashiro. Ante ello, afirmó que no fue publicado como indirecta, sino porque le gustó la foto.

"¿Tuviste una relación con Jefferson?", le preguntaron y respondió: "En algún momento hablaré (¿Xiomy se metió en la relación) uhm". Luego, le volvieron a consultar: "¿Él te ha dicho que no digas nada?" y dijo: "A él no le gusta ventilar su vida privada (...) No voy hablar nada de ello".