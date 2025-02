Andrea Llosa arremete contra Magaly Medina por minimizar su entrevista: "Qué pena que la chotearon"

Andrea Llosa no se guardó nada y le respondió con todo a Magaly Medina luego de que esta minimizara la entrevista que le hizo a Christian Cueva la semana pasada. La entrevistadora, famosa por revelar pruebas de ADN, fue muy directa al decir que ATV es un canal de varias personas y que Magaly no tiene corona.

Andrea Llosa arremete contra Magaly

La conductora concedió una entrevista a un conocido diario local en la que dijo que se siente tranquila, ya que era consciente de que su programa con Christian Cueva iba a dividir opiniones, pero se siente satisfecha con el resultado.

Andrea dejó claro que cumplió su rol de periodista haciendo las preguntas correspondientes y que, si la otra persona decidió mentir, es algo que escapa de sus manos. Además, aclaró que fue el mismo Christian Cueva quien se comunicó con ella y coordinaron la entrevista en pocos días.

Enseguida, dijo desconocer que el equipo periodístico de Magaly estaba negociando esa entrevista, ya que se encontraba de viaje en Cartagena. Además, se sintió orgullosa de que el futbolista haya decidido confesarse con ella y no con su compañera de canal.

"Nadie le roba nada a nadie, el entrevistado elige con quién quiere charlar, él eligió salir conmigo y, bueno, hay que aprender. Qué pena que la chotearon, es como en el amor, a veces te eligen, a veces no. Qué pena que no tenga tolerancia a la frustración", declaró a Trome.

Andrea Llosa tilda de berrinchuda a Magaly

En otro momento de la entrevista, Andrea dijo que Magaly no podía hablar de robo de invitados cuando ella llevó a su set a Robotín y Dayanita, quienes se iban a presentar en su programa.

Además, evidenció que "La Urraca" le falta el respeto a todas las personas de su canal y mencionó a Pamela Vértiz, a los reporteros de Día D, a los conductores de televisión de la mañana, como Ely Yutronic, y hasta al mismo Jorge Benavides.

"Se cree la directora del colegio, es la envidiosa de la promo, la que no tiene amigos, la que come sola en el recreo", dijo a modo de burla.

Finalmente, Andrea dijo que no tiene por qué rendirle cuentas a Magaly, si no hay sugerencias, y que está bastante contenta con su trabajo. "La televisión es un negocio y ella no es nueva, ya debería saberlo", agregó.

De esta forma, Andrea Llosa respondió con todo a Magaly Medina luego de que esta minimizara su entrevista con Christian Cueva. La conductora dejó claro que ATV no le pertenece a nadie y criticó la actitud de su colega, a quien tildó de "berrinchuda" por no aceptar que el futbolista eligiera hablar con ella.