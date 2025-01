Pamela López sería la primera invitada de 'El Valor de la Verdad': Esto se sabe hasta el momento

Pamela López se ha convertido en uno de los personajes más llamativos de la farándula en los últimos meses debido a su separación de Christian Cueva. Es así que la influencer sería la primera invitada en el presunto regreso del programa 'El Valor de la Verdad'.

No es la primera vez que se habla sobre el regreso del icónico programa conducido por Beto Ortiz, y al parecer, todo estaría quedando listo para que el formato vuelva por la señal de Panamericana TV los fines de semana.

Una de las primeras en confirmar el regreso de EVDLV fue la productora de Gisela Valcárcel, Pati Lorena, quien además indicó que Panamericana volverá a revivir el desaparecido programa 'Fábrica de Sueños'. Cabe resaltar que Ortiz volvería a EVDLV tras renunciar a Willax.

Además, hay varios rumores que indican que Pamela López sería la primera invitada del sillón rojo. Se espera que haga muchas revelaciones tras su separación de "Aladino". Además, podría responderle directamente a Cueva luego de que él diera una entrevista el último lunes en el programa de Andrea Llosa.

El regreso del programa del sillón rojo también ha sido abordado por el conductor de 'Todo se Filtra', Kurt Villavicencio, quien afirmó que habría encontrado a un famoso productor de TV en los pasillos del canal.

"A la 3:40 de la tarde que me voy del 5to piso al camerino, me crucé con Ricky Rodríguez en Panamericana TV. Lo saludé y me dijo que estaba haciendo cosas de su productora. No me imaginé, habrá que corroborar", dijo Kurt.