Xiomy Kanashiro atrapada: Fondo de pantalla en su celular delataría su relación con Jefferson Farfán

El romance entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán sigue dando de qué hablar. Aunque ninguno ha salido a confirmar su relación, una reciente imagen ha encendido los rumores. La actriz cómica dejó ver accidentalmente una foto abrazada con el exfutbolista en su celular, lo que muchos interpretan como una prueba de que estarían más unidos de lo que dicen.

El portal de espectáculos Instarándula compartió una imagen que está dando vueltas en redes sociales. Una seguidora del medio envió una foto de su hijo con Xiomy Kanashiro luego de las grabaciones de "La casa de la comedia". Sin embargo, al revisar la imagen con más detalle, notó algo inesperado: el fondo de pantalla del celular de Xiomy mostraba una foto en la que aparece abrazada con Jefferson Farfán.

Xiomy Kanashiro tiene a Farfán como fondo de pantalla de su celular. (Instarándula)

Además, agregó que no cree que Xiomy haya mostrado la imagen a propósito, sino que simplemente olvidó que su pantalla reflejaba la foto aún estando apagada.

Samuel Suárez sofre fondo de pantalla de Xiomy Kanashiro. (Instarándula)

Pero hay algo muy curioso en la foto que Xiomy Kanashiro tiene como fondo de pantalla y es que la imagen parece ser la misma que Jefferson Farfán subió borrosa. Eso explicaría cuán especial es la fotografía.

Fondo de pantalla de Xiomy sería foto que subió Farfán en su Instagram. (Composición Karibeña)

Otro detalle es que Farfán en su publicación colocó: "What a night we had (Qué noche tuvimos)". Y la publicación de Xiomy con el atuendo de su fondo de pantalla dice: "Una noche inolvidable".

Cabe resaltar que estas publicaciones se dieron luego que la bailarina publicara una historia donde Jefferson Farfán cargaba su torta e incluso le cantó "Happy Birthday", por su cumpleaños.

Esta no es la primera vez que la 'Chinita' y la 'Foquita' dan señales de su romance. En enero de este año, los programas "Magaly TV La Firme" y "Amor y Fuego" revelaron imágenes donde ambos aparecían juntos en situaciones bastante cariñosas.

El primer ampay, grabado en octubre de 2024 pero recién publicado en enero, los mostró caminando de la mano en una playa de Máncora, Piura. En ese mismo lugar, la pareja se dio un beso sin ocultarse, dejando en claro que había algo más entre ellos.

Por si fuera poco, otro video filtrado los captó besándose en una discoteca del sur de Lima, lo que aumentó los rumores de una relación que lleva meses. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los dos ha querido oficializar su romance.

A pesar de todas las evidencias, la actriz cómica ha evitado hablar directamente del tema. Sin embargo, en un live de TikTok, dio una respuesta que dejó mucho qué pensar cuando le preguntaron por su ampay con Farfán.

"No es ampay, porque lo que se ve no se pregunta. Solamente que nosotros no tenemos por qué dar explicaciones de nuestra vida, qué más quieren que digamos. Si no queremos decir nada es porque no queremos divulgar cosas, lo mantenemos en vida privada y es así, a veces, mejor, para qué dar explicaciones si tú no quieres", respondió Xiomy, dejando claro que no tiene intenciones de dar explicaciones sobre lo que pasa entre ella y el exfutbolista.