Ana Siucho le dice a reportero de 'Amor y Fuego' que le avise si 'Orejitas' se porta mal: "Me ayudas"

El futbolista Edison Flores y la relación que tiene con su esposa Ana Siucho se ha vuelto muy mediática, tras verlos separados por mucho tiempo. Al parecer, la madre de los hijos del pelotero habría pedido a un reportero que le avise si ven algo sospechoso de 'Orejitas'.

Edison Flores se encuentra en la mira de todos los reporteros, ante las salidas que viene teniendo en los últimos meses, mientras que su esposa Ana Siucho no se encuentra en Perú. Aunque no se le ha visto imágenes comprometedoras, se puede observar que quiere aprovechar en salir con amigos y amigas.

Las cámaras de 'Amor y Fuego' llegaron a entrevistar a la pareja Edison Flores y Ana Siucho el jueves que están en el aeropuerto Jorge Chávez rumbo a Estados Unidos. La que dio más declaraciones a la prensa fue la esposa del futbolista, donde estuvo revelando que se encuentran bien como pareja y familia, incluso afirmó que lo ama.

Luego, añadió que está nuevamente de viaje a USA, pero que muy pronto estará regresando. Ante ello, Ana Siucho respondió sobre las últimas imágenes de Edison Flores y entre bromas, que le avisaran si se portan mal mientras no está en Perú.

"¿Le has jalado las orejas?", le pregunta y la esposa del futbolista respondió: "(se ríe) no, nada que ver (Si se porta mal, ya sabes), claro, me ayudas".