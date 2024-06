¡Dónde hubo fuego...! Mario Irivarren confiesa reencuentro con Alondra García Miró: "Un par de veces"

¡El amor es una magia! Mario Irivarren y Alondra García Miró fueron, en su momento, una de las parejas más mediáticas de la farándula peruana. Su romance era seguido por más de un fanático de "Combate", reality en el cual se encontraban, pero, al pasar un año, el amor entre ambos se terminó. Ha pasado más de 8 años desde aquel entonces y ahora el "Iri" se encuentra más que feliz junto a Onelia Molina, sin embargo, sorprendió con una reciente confesión. Según contó el "combatiente" en una entrevista con el "Flaco" Granda, se ha cruzado con la "ojiverde" hasta en dos oportunidades, donde incluso han conversado. ¿De qué temas? ¿Le sigue moviendo el piso? Entérate más en la siguiente nota.

En el más reciente episodio del podcast del "Flaco" Granda, Mario Irivarren reveló algunos aspectos desconocidos de su vida y también recordó algunos amargos episodios. Entre otras cosas, habló sobre sus exparejas, con quienes se dice que no terminó de buena manera, algo que él ha salido a desmentir.

La mala experiencia vendría por su relación con Vania Bludau, ya que cuando el narrador deportivo le preguntó por la exchica reality directamente, el "combatiente" prefirió guardar silencio. "Mejor continuemos con la entrevista", declaró el popular "Iri", mostrando una incomodidad cuando escuchó el nombre de su expareja.

Sin embargo, fue todo lo contrario cuando le preguntaron por Alondra García Miró. Mario Irivarren y la "ojiverde" tuvieron un romance cuando ambos participaban en "Combate" y su relación duró un promedio de un año. Pese a que muchos aseguraron que Paolo Guerrero lo había atrasado, esto fue desmentido por el chico reality, quien admitió haberse reencontrado con la modelo hasta en un par de ocasiones.

"A Alondra me la he cruzado un par de veces y hemos conversado así brevemente. Dos veces en la peluquería, no sé si vive acá o no", detalló Mario Irivarren sobre su encuentro con su expareja. Cabe destacar que su ruptura fue muy sonada en su momento, pero tiempo después, cada quien señaló llevarse lo mejor de cada uno.