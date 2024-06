¿Les dio la bendición? Austin Palao habla sobre presunto romance entre Flavia Laos y Nicola Porcella

Austin Palao al parecer se encuentra en su mejor momento y es que el modelo retornó del reality chileno al que participó y que no sol ose llevó una buena experiencia sino que habría conocido el amor.

El modelo de inmediato fue cuestionado por los rumores de un presunto romance entre Flavia Laos y Nicola Porcella quienes fueron vistos en chapes en una discoteca limeña.

No se guardó nada

Austin Palao retornó al Perú con la mejor energía para seguir cumpliendo sus metas personales y es que el modelo fue parte hace poco de un reality chileno en el que conoció a mucha gente y a una mujer en especial que le habría robado el corazón.

Sin embargo, el exchico reality fue cuestionado por una reportera del programa de 'América Espectáculos' sobre lo que opina de una posible relación entre Flavia Laos y Nicola Porcella y es que ambos desataron los rumores cuando estuvieron juntos en México.

Lejos de sentirse incómodo por la pregunta el modelo no dudó en desearles lo mejor: "Bendiciones si se da que les vaya super bien los dos están solteros", dijo.

Al parecer el hermano de Said Palao cerró por completo este episodio en su vida personal que hasta reveló que no mantiene comunicación con la rubia cantante ya que terminaron de una manera cordial sin problemas de por medio y prefiere mantener su distancia de la modelo.

Cabe resaltar que Austin reveló que se encuentra en salidas con su compañera de reality Fran Maira de quien al parecer se habría enamorado tras su estadía en el programa chileno.

"No me gusta adelantarme, no ando pensando en eso es mi amiga la pasamos bien la conocí en el reality", dijo el modelo aseverando que prefiere ir paso a paso sin apresurarse a tener una relación sin antes conocerse bien.

Finalmente, Austin reveló que viaja de vez en cuando a Chile para pasar tiempo con la guapa jovencita que además recalcó ser una mujer talentosa: "Super talentosa, super linda canta super lindo", dijo.

Austin Palao prefiere mantener el perfil bajo luego de que su relación con Flavia Laos se viera tan expuesta y que incluso se crearan problemas entre ellos tras no verlos juntos como de costumbre, es por ello que el modelo prefiere no apresurarse con una relación.

Austin Palao se agarra a los puños con Pangal Andrade en "¿Ganar o Servir?"

El reality "¿Ganar o Servir?" ha causado revuelo en las redes sociales tras lanzar un avance de un episodio, donde se ve a Austin Palao y Pangal Andrade en una fuerte pelea. Las imágenes han generado gran controversia y especulaciones entre los seguidores del programa.

¿Qué desató la pelea? Todo comenzó con una discusión entre Austin Palao y Claudio Valdivia. En el avance, Austin se queja de que Claudio reveló un secreto que le había confiado. "No, me llega al pin***. Yo le puedo contar una cosa a él y no tiene por qué ir a contarla. Eso no se hace, si yo te cuento algo a ti, tú no lo dices", se escucha decir al modelo peruano.

Pangal Andrade, al escuchar la discusión, interviene con actitud desafiante: "¿Qué hablas tanto?", a lo que Austin responde con un puñetazo que, aparentemente, golpea a Pangal en el mentón. La situación se descontrola cuando Pangal se tira a la cama y luego se levanta para intentar golpear a Austin, mientras Claudio intenta separarlos.