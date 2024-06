¡Duras críticas! Yanina Latorre arremete contra Milett Figueroa: "Canta mal y no tiene talento"

Yanina Latorre, quien es amiga de Marcelo Tinelli, criticó nuevamente a Milett Figueroa y dijo que actualmente no tiene trabajo en Argentina. Además, la conductora de LAM mencionó que la peruana parece estar muy ansiosa, y por eso la mostraron cantando con Cande, la hija del presentador.

En ese sentido, volvió a lanzar duras críticas contra la modelo peruana. ¿Milett Figueroa responderá? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yanina Latorre arremete contra Milett Figueroa

El 16 de junio pasado, Milett Figueroa y Candelaria Tinelli se unieron para interpretar una canción emotiva, 'Historia de amor' de Luis Miguel, en honor a Marcelo Tinelli en una ocasión especial. Este gesto de unidad y cariño tuvo lugar en la casa de Marcelo.

Según Yanina Latorre, sin embargo, la modelo peruana podría estar buscando captar la atención de los productores argentinos para asegurarse oportunidades laborales, dado que no se sabe si participará en alguna obra teatral o programa de televisión en Argentina.

"Milett está dando manotazos de ahogado para que la contrate alguien... Qué mal cantan las dos. ¿Por qué hicieron esto?, ¿Milett cree que canta bien?... qué horror, desesperada para que alguien la contrate de algo porque está acá meses y meses y no", expresó.

Pero también mencionó que la novia de Tinelli habría mencionado que ha recibido varias ofertas de trabajo, aunque ninguna de ellas se ha materializado hasta ahora. "El otro día dijo que tenía un montón de propuestas, pero nadie vio nada y digamos la verdad ¿quién le va a proponer algo?.. si no hubiera contado, estoy negociando con una obra, me llamaron de dos teatros, estoy viendo un canal de Televisión, dices algo más concreto, pero nada", dijo.

¿Molesta con Edson Dávila?

En otra ocasión, la periodista de entretenimiento expresó su indignación hacia Edson Dávila, presentador de 'América Hoy', un programa matutino en Perú, por sugerir que era hora de que se retirara y fuera reemplazada por Milett Figueroa.

"El pelotudo (Edson) le pregunta a Sposato: 'Bueno, sería hora que jubilen a Yanina Latorre para poner a Milett'", mencionó. Para luego decir que Figueroa no podría reemplazarla porque carece de talento. "Amor, para jubilarme y que me reemplace Milett, debería tener talento para algo... qué desubicados, por favor, estos peruanos... Aparte de que va a hablar si cuando les vas a hacer una nota no contesta, se ofusca, no puede explicar si está de novia o no está de novia", dijo en 'El Observador'.