Erick Osores expone a Jefferson Farfán: "Lo defendí a muerte y me tiró encima a los perros"

Erick Osores sorprendió al revelar el motivo por el que decidió distanciarse de Jefferson Farfán a quien antes defendía a capa y espalda y es que al parecer el comentarista deportivo se encuentra decepcionado del exjugador.

Cabe resaltar que el periodista acaba de retornar a la televisión después de haber estado un largo tiempo alejado de la pantalla chica debido a una enfermedad que afortunadamente logró vencer.

De lejitos con Farfán

Erick Osores reveló que se encuentra distanciado de Jefferson Farfán por culpa de su representante Y es que el comentarista deportivo indicó que el exjugador lo maltrató a pesar de que él en algún momento sacó la cara por él en su programa.

El periodista manifestó estar bastante dolido por la forma en la que fue tratado por el ex pelotero a pesar de que en su momento lo consideró un amigo.

"Yo siempre voy a quedar con la espina, el dolor de haberlo defendido tanto y que él ni haya tratado tan mal... por el pelele que tiene de asistente, de manager... Raúl González, un pelele", dijo el periodista.

Eric afirmó que siempre sacó pecho por la popular 'Foquita' en su ex programa llamado 'Fútbol en América' y que a pesar de ello el deportista no supo ser una persona agradecida con alguien que en todo momento le dio su respaldo.

"Me tiraron encima a los perros, pero a muerte ah. A Farfán no lo convocaba Gareca y yo decía 'lo tiene que llamar, lo tiene que llamar' antes que llegue la definición para el mundial", agregó.

Finalmente, Osores recalcó que normalmente los periodistas tildan a los jugadores de borrachos pero él fue la excepción con Jefferson pese a ello no fue valorado.

"Yo decía 'el 99% de periodistas te tiran de borracho, yo te he criticado algunas veces pero esencialmente te he respaldado...' pero bueno así que a partir de ahí ya no, lo respeto como futbolista", concluyó el comentarista deportivo.

Hasta el momento, Jefferson Farfán no se ha pronunciado sobre estas polémicas declaraciones que lo dejan evidentemente mal parado.

Erick Osores revela qué le pasó a su ojo derecho tras dura enfermedad: "Me molesta"

Erick Osores ha vuelto a las pantallas peruanas tras enfrentar una dura enfermedad. El viernes 14 de junio, Osores apareció en "El Rincón del Hincha" por América Televisión, antes del partido Perú vs. El Salvador. Su regreso ha llamado la atención, especialmente por un evidente problema en su ojo derecho.

¿Qué pasó con su ojo derecho? En el programa "Erick y Gonzalo" en YouTube, Osores explicó lo sucedido con su ojo derecho. Acompañado por Paco Bazán y Erick Delgado, contó que se trata de un problema con un nervio.

"Ya pasó mi situación, lo que quiero es trabajar. Debo recuperarme, tengo el ojo malo. El nervio se me ha caído. Yo pensaba que era eso (su TOC), pero es un nervio que lleva a cerrar el párpado. Sí me molesta, pero con las gotas que me echo se me va a abrir un poco más", dijo Erick.

El periodista está siguiendo un tratamiento con gotas para mejorar su condición y espera que pronto se vea una mejora significativa. Además, Erick ha mantenido en privado los detalles específicos de su enfermedad, pero reveló que pasó varios meses en cama, enfrentando síntomas como náuseas y atrofia muscular.