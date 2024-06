¡No lo suelta! Clara Seminara sobre su juicio con 'Yuca': "Sigo esperando el fallo"

La actriz Clara Seminara afirmó que está esperando la sentencia definitiva del juicio contra el actor Enrique Espejo, conocido como 'Yuca', a quien acusó de haberla tocado indebidamente. En ese sentido, Seminara detalló que se encuentra fastidiada por todo el tiempo que tiene que esperar para que se dicte la sentencia.

En ese sentido, aclaró que lleva cinco años con el proceso, lo cual la tiene profundamente incómoda. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Clara Seminara espera sentencia final contra 'Yuca'

La popular actriz cómica Clara Seminara espera con optimismo que el juicio contra Enrique Espejo, también conocido como 'Yuca', termine con una sentencia final tras más de cinco años de litigio. Recordemos que en la última audiencia, Seminara resaltó ante el juez que el humorista nunca ha negado las acusaciones de tocamientos indebidos.

En ese sentido, ella enfatizó en que se encuentra fastidiada por el tiempo que continúa esperando por el proceso legal. "Ya llevo cinco años con el proceso, sigo esperando el fallo de la instancia final y se supone que ya se tendría que dictar sentencia. El proceso es bastante tedioso, es horrible tener que esperar tanto tiempo, nunca pensé que sería así", sostuvo.

Por otro lado, la actriz también reveló lo que le dijo Jorge Benavides al respecto. "A mí JB me dijo 'a ti te molesta porque tienes valores, a otras chicas no les molesta'. No es que yo tengo valores y a otras chicas no les moleste, tal vez ponen por encima de sus valores, su trabajo. Él como líder debería poner por encima los valores", aseguró Clara Seminara.

¿Por qué denunció a Yuca?

En una publicación de Facebook en mayo de 2019, Clara Seminara acusó a Enrique Espejo, conocido como 'Yuca', de haberla tocado inapropiadamente. La actriz cómica relató que el incidente tuvo lugar el 25 de octubre de 2018, justo antes de grabar un segmento para 'El Wasap de JB', cuando su compañero abusó de su confianza y "le metió la mano" en presencia de otros colegas.

Después del incidente, Seminara respondió golpeando a Espejo en la cara, lo que dejó a los presentes sorprendidos y sin intervenir. En ese momento, Jorge Benavides, el conductor del programa, intervino y pidió a 'Yuca' que se disculpara por lo ocurrido.

Sin embargo, en un programa de 'El Valor de la Vedad' emitido en el 2019, Enrique Espejo, contó su versión de los hechos y sostuvo que no le metió la mano a su compañera de trabajo en aquel entonces. Él aseguró que todo se trataba de un juego que Clara Seminara había empezado, a lo cual 'Yuca' respondió con un 'palmazo'.