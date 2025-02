¡Fuego en el escenario! Tilsa Lozano sin filtro en su regreso a los shows tras crisis con Jackson Mora

Tilsa Lozano reapareció en los escenarios este fin de semana con presentaciones en diferentes discotecas de Lima. Sin embargo, su regreso no solo destacó por su sensualidad, sino también por las fuertes indirectas y lisuras que lanzó durante sus shows, las cuales habrían estado dirigidas a su aún esposo, Jackson Mora, en medio de los rumores de una supuesta infidelidad.

En la reciente emisión de Magaly TV: La Firme, se difundieron imágenes de las presentaciones de Tilsa Lozano en distintos locales nocturnos. En sus shows, la exmodelo interpretó sus clásicos temas 'Soy Soltera' y 'Soy Mucho para Ti', pero lo que más llamó la atención fue su actitud desafiante y sus declaraciones, que dejaron entrever su distanciamiento con el boxeador.

"Que alguien les diga que así no es, cág... en esa gente de m... y sean felices. Porque yo me crucé en el camino con un montón de hijos de p... y gente de m... que me decían 'estás gorda', 'tienes celulitis', 'eso no puedes decir', 'eres madre de familia'. No, que cada uno viva como le dé la p... gana sin hacerle daño a nadie", expresó Lozano en medio de su presentación.