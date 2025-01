Hermano de Christian Cueva llama MENTIROSA y mantenida a Pamela López: "Vendes tu vida por dinero"

El hermano de Christian Cueva, Marcial Cueva, ha arremetido duramente contra Pamela López, acusándola de ser mentirosa y de no haber contribuido económicamente al hogar que tenía con el futbolista. Además, la acusó de exponer su vida privada en televisión nacional a cambio de dinero.

El hermano de 'Aladino' utilizó sus redes sociales para enviar dos mensajes a través de historias de Instagram, en los cuales realizó fuertes acusaciones contra la esposa de su hermano. En primer lugar, la acusó de no pensar en la salud emocional de sus hijos, ya que los expone en programas de televisión.

"Te gusta hacer de tu vida un circo. No te importa en lo más mínimo la salud mental de los bebés. Te sientas en un programa donde sabes que todo es morbo. No te quieres ni un poquito, quedar mal en televisión nacional, pero la avaricia puede más, como siempre" , escribió Marcial al inicio.

A continuación, aseguró que Pamela López puede engañar a las personas en Lima, pero no en Trujillo, indicando que muchos conocen su pasado en el norte del Perú. Además, denunció que, debido a los problemas con Christian, les ha prohibido ver a sus hijos.

"MENTIROSA, acá muestro estas fotos que mi propio hermano nos manda cada vez que ve a sus hijos. Él tiene que ingeniárselas para verlos o llamarlos porque tú no los dejas. Quizá esto me genere un problema con él, pero ya me cansé de aguantar tus estupideces. Quiérete un poquito, quiere a tus hijos, lo que tengas que resolver, hazlo en privado y con la justicia", agregó.