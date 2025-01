Pamela López niega cercanía con Nardha Velarde: "Nunca fue mi amiga"

La influencer Pamela López sigue generando polémica tras sus recientes declaraciones que lo vinculan con Luis Fernando Rodríguez. La ahora animadora de cumbia fue la invitada especial de un conocido programa de espectáculos.

Este lunes 13 de enero, Pamela López sorprendió al aparecer como invitada en el programa "Amor y Fuego". Durante la entrevista, abordó los rumores sobre una posible relación con Luis Fernando Rodríguez, conocido como "El Diablo", quien anteriormente estuvo vinculado sentimentalmente con Nardha Velarde.

"Ya lo he aclarado en su momento, no estoy con él", declaró López, rechazando las acusaciones de haber interferido en la relación de Rodríguez y Velarde.

Asimismo, dejó en claro que nunca tuvo una amistad con la exesposa de Rodríguez, restando importancia a los comentarios que la vinculan al escándalo. Sin embargo, su declaración de que no le molestaría si alguna amiga suya tuviera una relación con él despertó dudas entre los conductores del programa.

"Prefiero no hablar de la señora porque nunca afianzamos una amistad, nunca fue mi amiga", agregó López al ser consultada por la relación que tendría con la ex de Rodríguez.

En otro momento de la entrevista, López fue consultada sobre las polémicas que rodean a Luis Fernando Rodríguez, quien en diciembre pasado fue señalado en un informe del programa Magaly TV, La Firme por ser detenido por la PNP. Según López, Rodríguez aseguró que todo se trata de rumores infundados.

"En algún momento se lo pregunté muy por encima porque tampoco quiero involucrarme mucho. Me dijo que son sus temas y que los resolverá. No he visto nada fuerte, solo rumores", afirmó López. Además, mencionó que Rodríguez justificó la situación asegurando que podría tratarse de un fotomontaje. "Él me contestó por videollamada ese día. Estaba con su primo cenando", explicó, aunque sus palabras fueron recibidas con escepticismo por los entrevistadores.