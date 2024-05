Karla Gálvez expone fuertes insultos que le decía Miguel Trauco: "Mi hijo leyó todo"

En el último programa de Magaly TV la firme Karla Gálvez expareja de Miguel Trauco expuso todos los chats donde el jugador se expresa de manera despectiva hacia la madre de sus hijos sin ningún reparo a pesar de que su hijo mayor se encontraba en el mismo chat de conversación.

La expareja del jugador se mostró bastante afectada al leer estos insultos que no solamente provenían del padre de sus hijos sino también de su ex suegro quienes tenían fuertes calificativos para ella.

Maltrato psicológico

Karla Gálvez le facilitó las conversaciones a la conductora Magaly Medina dónde publicó en su programa como Miguel Trauco y sus familiares presuntamente insultan a Gálvez.

La señora expuso los mensajes encontrados en el teléfono del hijo mayor de la pareja quien habría sido partícipe de toda la conversación de sus familiares.

"Q tal hdp ve...", es parte de uno de los mensajes atribuidos a Trauco. Otro mensaje del futbolista señala: "Soy capaz de hacer captura y publicar todo lo que paso mensual para que realmente se dé cuenta que es una...", se lee en una de las capturas compartidas por la señora al programa de ATV.

Gálvez recalcó que todos estos insultos se la han afectado emocionalmente y más aún porque su hijo mayor los ha leído y esto representan para ella un maltrato psicológico no solamente para su persona sino para su hijo.

"Mi hijo está ahí en el chat, leyó todo. Eso es un maltrato psicológico para mí hijo", acotó.

Por otro lado, Karla reveló que también encontró otros textos donde presuntamente es insultada por su ex suegro lo que ella considera un agravante para toda esta situación que le ha tocado vivir.

"Ya me está llegando al pin... Soy capaz de hacer captura y publicar todo lo que paso mensual para que realmente se dé cuenta que es una angurrienta de mier...", se lee en otra captura. "Hacer ver que no dimos una buena educación (a Miguel Trauco), xq no mira su cu... esa mier..., desde chibola era una desgraciada y ahí está su nana", se agrega en el chat.

Cabe resaltar que la expareja de Trauco reveló que el jugador nunca ha pasado ni un día del padre con sus hijos y que ha priorizado las salidas con su actual pareja en lugar de compartir tiempo de calidad con los pequeños.

Ante estas fuertes acusaciones Karla Gálvez anunció el inicio de una demanda contra el pelotero para que se pueda incrementar el monto de la pensión para los niños y para seguir peleando para que los menores puedan gozar de tiempo de calidad con su padre.

Miguel Trauco sobre acusaciones de la madre de sus hijos

Miguel Trauco decidió responder a las acusaciones de su expareja Karla Gálvez, quien lo criticó por no querer pagar un viaje escolar para uno de sus hijos. En un mensaje de WhatsApp enviado a un programa de Tarapoto, Trauco defendió su posición y explicó que le da una pensión mensual de $5,300 para el cuidado de sus hijos.

La exesposa de Trauco lo acusó de no querer pagar un viaje de estudios de sus hijos. Trauco no se quedó en silencio y decidió responder a través de un mensaje de WhatsApp enviado a un programa de Tarapoto. En su mensaje, el futbolista aclaró que proporciona una pensión mensual de $5,300 para el cuidado de sus hijos.

Miguel Trauco responde a la madre de sus hijos. (Willax TV)

"No es que tenga pensamiento antiguo, solo que ya me cansé de que me agarren de gil. Dice que ella no tiene para pagar un extra en el cole, pero para estar viajando semanalmente a Tarapoto a juerguear sí tiene", expresó Trauco.

Trauco detalló que le da a Gálvez una pensión mensual de $5,300, sugiriendo que esta cantidad debería ser suficiente para cubrir todos los gastos necesarios. "Tantas madres solteras que les dan 1,000 soles de pensión y viven tranquilas, sin embargo, a la Sra. 5,300 dólares mensuales no le es suficiente", afirmó el futbolista.