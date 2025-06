Magaly Medina sobre la carta notarial de Pamela López a Pamela Franco: "¿Cual es el beneficio de albergar tanta ira?"

La tensión entre Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, y la cantante Pamela Franco ha vuelto a encenderse. Esta vez, López decidió enviar una carta notarial acusando a la actual pareja del futbolista de haber fotografiado sin autorización a sus hijos en un aeropuerto. Esta situación no pasó desapercibida por Magaly Medina quién no dudó en comentar al respecto.

Durante la reciente edición de su programa Magaly TV: La Firme, la conductora Magaly Medina no dudó en opinar sobre la acción legal emprendida por Pamela López. Para la popular 'Urraca', esta medida no solo prolonga una disputa innecesaria, sino que podría tener consecuencias negativas para los propios hijos de la exesposa de Cueva.

Además, Magaly criticó el hecho de involucrar a los niños en medio del conflicto entre adultos. Recordó que tanto Christian Cueva como Pamela Franco forman ahora parte de la vida pública de los menores, por lo que la interacción entre ellos es inevitable.

"Hay niños de por medio, y ya no se deberían estar enviando cartas por asuntos que realmente no tienen tanta importancia. A Pamela López le molesta que sus hijos estén cerca de Pamela Franco, pero eso no puede evitarlo. En algún momento, ellos tendrán que conocerla", agregó.