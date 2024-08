Melissa Klug revela que su polémico audio fue para Samahara Lobatón: "Me costó criarla"

Melissa Klug rompió su silencio luego de que se filtrara unos audios en donde se dirige a una de sus hijas, Samahara Lobatón. Al respecto, fue Janet Barboza quien aseguró que dichos audios de la chalaca serían irreproducibles. Por ello, la expareja de Jefferson Farfán explicó lo sucedido.

Y es que Melissa Klug aclaró que le llamó fuertemente la atención a Samahara Lobatón por asistir sin su permiso el Búnker de Jefferson Farfán. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Melissa Klug revela detalles de su polémico audio

La 'Blanca de Chucuito' sostuvo que el entorno cercano de Jefferson Farfán habría enviado su polémico audio al programa América Hoy, ya que fue Janet Barboza quien reveló que dichos audios son irreproducibles y que estarían siendo dirigidos a una de las hijas de Melissa Klug.

"Ante ello, la chalaca reveló que fue a Samahara Lobatón a quién le llamó fuertemente la atención por asistir sin su permiso al 'Búnker' de Jefferson Farfán en compañía de Ivana Yturbe y el Zorro. "Es tan bajo Jefferson que ha mandado el audio cuando le dije su vida a Samahara porque se fue a la inauguración del búnker, a la fiesta, con Ivanna (Yturbe) y el Zorro (Zupe) sin mi permiso", empezó diciendo.

"¿Qué madre no carajea a su hija cuando comete ese tipo de comportamientos? Sí corregí a mi hija con 'ajos y cebollas' fue porque a mí me costó criarla, ni él ni nadie me dio un sol y me ayudó a criarlas así que evite meter a mis hijas en este tema que solo le compete a él", acotó Melissa Klug para Trome.

¿Quieren manchar el nombre de Melissa Klug?

De igual forma, Melissa Klug considera que todo se trata de una campaña para manchar su imagen y dejarla como una mala madre. Sin embargo, ella decidió aclarar las cosas entorno a toda la polémica que se generó por la filtración de sus audios llamándole la atención a Samahara Lobatón.

"Es evidente que esta es una campaña ruin y baja de la contraparte para manchar mi nombre y mi rol de madre. No tengo ninguna duda sobre la calidad de madre que soy, nunca quise ser ejemplo de nadie, pero ustedes (la prensa) son testigos de que siempre he sido una 'mamá leona' y he puesto el pecho para defender y cuidar a todos mis hijos", acotó.