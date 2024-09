Milett Figueroa: Coach de canto le 'baja el dedo' a la modelo peruana y revela que no la escuchó cantar

Milett Figueroa, jurado en Cantando 2024, ha sido criticada por algunos debido a su falta de experiencia como cantante. Sin embargo, su madre, Doña Martha, defendió su talento, señalando que Milett ha tomado clases con la cantante cubana Isabel Iñigo y la peruana Shantall.

Ante ello, el magazine América Hoy se contactó con la coach de canto para saber más detalles sobre estas clases, sin embargo quedaron sorprendidos con la respuesta de Isabel Iñigo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La cantante y profesora cubana Isabel Iñigo se vio envuelta en la polémica relacionada con Milett Figueroa después de que su madre, Doña Martha, afirmara que su hija había recibido clases de canto con ella. En una reciente declaración al programa 'América Hoy', Iñigo negó rotundamente estas afirmaciones.

"Hace muchos años que no la veo, solo tuve contacto con ella en dos o tres ocasiones para unas clases. No fui su coach, y no sé ni como va su trabajo, qué está haciendo, no la escuché ni cantar", comentó Isabel Iñigo causando la sorpresa de los conductores del programa magazine.