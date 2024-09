Mujer ampayada con Kike Márquez exige disculpas de Génesis Tapia: "No es justo que se ponga a hablar"

Lourdes Morales, la joven de 18 años que fue captada entrando a un hotel con Kike Márquez, esposo de Génesis Tapia, finalmente rompió su silencio en una entrevista con "Amor y Fuego". Según Lourdes, Kike le habría mentido para convencerla de que lo acompañe al hotel, diciéndole que estaba peleado con Génesis y que ya no vivían juntos.

Lourdes Morales (18) relató cómo conoció a Kike Márquez a través de internet en una entrevista con "Amor y Fuego". En un inicio, según relató Lourdes, habían acordado cenar después de recogerlo del aeropuerto, pero los planes cambiaron.

"Cuando lo recogí del aeropuerto, él me dijo: 'Me voy a quedar a dormir contigo porque estoy peleado con Génesis'" , comentó Lourdes, dejando claro que se sintió engañada desde el comienzo.

Sin embargo, la joven no se quedó callada y también expresó su incomodidad al llegar al hotel. "El hotel olía horrible, lo primero que le dije fue: 'Discúlpame, pero si supuestamente quieres algo conmigo, no es apropiado que me traigas a un hotel de 50 soles que huele mal'" , agregó, visiblemente molesta.

Kike Márquez admite infidelidades. Por su parte, Kike Márquez sorprendió al confesar en "América Hoy" que ha sido infiel a Génesis Tapia en varias ocasiones. El esposo de la abogada y modelo no solo admitió haber engañado a su esposa, sino que también aprovechó para pedir disculpas públicas.

Además, intentó justificar su comportamiento al afirmar que no estaba bien emocionalmente. "No aceptaba que estaba enfermo, y por eso salgo a decir esto. Necesito disculparme" , agregó.

Lourdes también aprovechó la entrevista para defenderse de los comentarios que ha recibido en redes sociales y por parte de Génesis Tapia, quien la habría calificado de "sembradora". La joven se mostró indignada por los calificativos de Génesis, aclarando que ella no sabía que Kike seguía con su esposa.

"Yo no le puse una pistola en la cabeza a Kike para que saliera conmigo. Él me buscaba, me escribió y me mintió diciendo que ya no estaba con Génesis", declaró.