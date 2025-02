¿Noche traviesa? Flavia Laos y streamer Diealis son captados en actitudes cercanas durante una fiesta

La influencer Flavia Laos vuelve a estar en el centro de la controversia tras la difusión de nuevas imágenes de la fiesta organizada por el streamer Diealis para el lanzamiento del tema "Pal Amor" de Mayra Goñi. La presencia de la modelo en el evento generó revuelo, especialmente por los momentos que compartió con el anfitrión.

En la reciente emisión de "Magaly TV: La Firme" se difundieron imágenes inéditas del evento, donde Flavia Laos y el streamer Diealis fueron captados en una actitud bastante cercana. En los videos, se observa cómo él la toca con total confianza en la zona de la cintura, lo que ha desatado críticas en redes sociales.

Más allá de las imágenes, las declaraciones de Flavia durante una transmisión en vivo con Diealis han avivado aún más la polémica. En dicho stream, la influencer reconoció recordar lo ocurrido en la fiesta y sorprendió con su comentario sobre la actitud del streamer aquella noche.

"Te vi respetuoso en lo de Mayra, me diste una buena impresión", mencionó Flavia inicialmente. Sin embargo, después agregó: "No te veías tan palteado el día que nos vimos", cuando Diealis intentó presentarse como alguien más tranquilo

El programa de Magaly Medina no solo reveló estos momentos de cercanía entre Flavia y el streamer, sino que también sacó a la luz las denuncias por agresión que pesan sobre Diealis. En el pasado, su expareja, Alexandra Albarracín, lo acusó de violencia, y otra mujer también habría presentado una denuncia similar contra él.

Ante estas revelaciones, Magaly Medina fue contundente y criticó a la influencer por no haber investigado a fondo al streamer antes de relacionarse con él. La conductora también recordó las acusaciones en contra de Diealis y dejó en claro su postura.

"Ella dice 'yo te googleé', pero claro, se le olvidó o no vio la denuncia que mostramos el año pasado. No fue una sola denuncia, hubo otra expareja que también lo acusó. Ahora él puede querer que la gente olvide esto, pero una persona que trata así a una mujer no merece respeto, para mí es un golpeador", sentenció la periodista