Mayra Goñi rompe su silencio tras polémica con Jossmery Toledo: "No la cuadré por Neutro"

Desde hace varios días, la tensión entre Jossmery Toledo y Mayra Goñi ha dado de qué hablar en redes sociales. La expolicía reveló que la actriz la confrontó por su relación con el streamer Neutro, lo que encendió los rumores sobre un vínculo sentimental entre la cantante y el creador de contenido. Ahora, Goñi rompe su silencio y aclara lo sucedido.

Mayra Goñi desmiente a Jossmery Toledo

En una entrevista para 'América Espectáculos', Mayra Goñi negó haber enfrentado a Jossmery Toledo por Neutro. Según explicó, el mensaje que le envió a la exintegrante de la PNP no tuvo relación con el streamer, sino con un supuesto malentendido entre ellas.

"No la he cuadrado por nadie, solamente por un malentendido que pensé que ella tenía conmigo, pero no por nadie en específico. La gente lo está malinterpretando y llevándolo como que me estoy peleando por Neutro. Yo no me peleaba por ningún hombre, ni con nadie. O sea, no hay forma", aseguró la actriz.

Asimismo, recalcó que nunca ha tenido problemas con Jossmery Toledo y que estas declarcaiones la toman por sorprendida. Asimismo, Goñi también dejó en claro que no tiene problemas con la influencer y que, por su parte, prefiere no continuar con la polémica.

"Yo no tengo idea, la verdad, porque con Jossmery yo nunca había tenido ningún problema, pero no sé por qué lo hace. Igual no le voy a responder. Prefiero callarme para no agrandar el tema", enfatizó la cantante.

Jossmery Toledo habla sobre la relación entre Mayra Goñi y Neutro

Durante su participación en 'América Hoy', Jossmery Toledo reveló que Mayra Goñi le envió un mensaje por WhatsApp para advertirle sobre su interacción con el streamer Neutro. Según la expolicía, la actriz le pidió que no "le lave la cabeza" al creador de contenido, lo que le dio a entender que entre ellos podría haber algo más que una simple amistad.

"Yo no lo quería decir, pero Mayra Goñi me parchó por Neutro. Me dijo que no le lave la cabeza y muchas cosas más. Me dio a entender prácticamente... no sé si está con él", declaró Toledo en vivo.

En medio de esta controversia, la influencer también insinuó que Fabio Agostini, expareja de Goñi, podría estar involucrado en esta situación y que eventualmente podría dar su versión de los hechos. Esto se suma al reciente reencuentro del español con Mayra.

"Él también está metido en esto. Cuando venga, seguro lo va a contar", agregó.

La controversia entre Jossmery Toledo y Mayra Goñi sigue dando de qué hablar. Mientras una niega cualquier tipo de enfrentamiento por un hombre, la otra sostiene que sus mensajes fueron claros. Lo cierto es que esta historia aún tiene varios cabos sueltos y podría traer más revelaciones en los próximos días.