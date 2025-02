Lucho de 'Mi Barrunto' trolea a Pamela López: "No se si es cristiana, pero si sé que le gusta la Santa Rosita"

El empresario Lucho Mi Barrunto, amigo cercano de Christian Cueva, lanzó duras críticas contra Pamela López, aún esposa del futbolista. En sus declaraciones, dejó entrever que la madre de los hijos de Cueva tendría un fuerte interés económico en la relación y que no facilitaría el divorcio.

Según el empresario, el matrimonio entre Cueva y Pamela no se disolvería pronto, ya que ella no permitiría que él vea a sus hijos. Afirmó que la posibilidad de que el futbolista obtenga el divorcio es muy baja, insinuando que la madre de los niños pone trabas en el proceso.

"No creo que pase ahora ahora (boda de Cueva y Pamela Franco), mi compadre (Christian) es casado. Que le den el divorcio no creo también, no lo dejan ver a sus hijos y menos le darán el divorcio", dijo a América Hoy.