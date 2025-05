¿Pamela López se haría el rejuvenecimiento en zona íntimo? Esto respondió la influencer

En los últimos meses, Pamela López ha tenido una gran atención de muchos medios desde que se separó de Christian Cueva volviéndose en una persona muy pública. Durante una entrevista fue consultada sobre un tratamiento estético en zona íntima y si lo aceptaría realizarse.

La parejita de Pamela López y Paul Michael se hicieron presentes en el programa de 'La Noche Habla', donde también estuvo presente Darinka Ramírez. En una nota, se mostró como la exsaliente de Jefferson Farfán se realizó un rejuvenecimiento en zona íntima y los beneficios de aquel tratamiento estético.

Es así como los conductores del programa preguntaron a la aún esposa de Christian Cueva si aceptaría tal tratamiento que se realizó Darinka Ramírez. Ante ello, la señora expresó que efectivamente lo aceptaría. Después, el tiktoker bromeó con su nueva pareja, el cantante de 27 años, que ahora trabaja en al discoteca de 'KittyPam' como en el área de marketing.

La agente inmobiliaria Darinka Ramírez también estuvo presente en el programa de televisión que fue invitada para contar un poco de su vida. Así mismo, estuvo revelando a detalle los procedimientos estéticos que se ha realizado en un centro de belleza, como la iluminación de su rostro y un rejuvenecimiento de su zona íntima. Además, reveló que todo le habría ayudado para ya no sentirse muy cansada, pero al ser consultada si ya tiene algún saliente, ella lo negó.

"No hay estreno todavía, en algún momento me tocará (¿Estás esperando el príncipe azul?) No, ya no espero ningún príncipe azul. Me llega todo tipo de mensajes, pero por le momento no le presto atención a los hombres", expresó la joven madre y resaltó que aún no está interesada en tener alguna relación romántica por el momento.