Alejandra Baigorria sobre la agresión de Thamara a su madre: "No puedo seguir haciéndome responsable"

Alejandra Baigorria es una reconocida artista y empresaria peruana que acaba de regresar de su luna de miel con Said Palao. La joven comentó sobre la agresión que hizo su hermana Thamara hacia su madre Verónica Alcalá que fue muy comentado en todos los medios.

A través de una entrevista con el medio 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria respondió varias preguntas a cerca de su luna de miel y algunas polémicas que se realizaron durante su fiesta. Entre ello, la agresión física de su hermana a la madre de ambas.

Para la empresaria, afirma que su madre Verónica Alcalá nunca ha querido que haya un enfrentamiento entre ellas. Aunque cuestionó que varios medios de televisión esperaban cómo ella denigrara a su hermana Thamara por hacer tal acto en su boda.

"Mi mamá obviamente nunca va a querer ver enemistadas a sus dos hijas por más que haya pasado lo que ha pasado, como mucha gente un poco desatinada en el medio, pero desatinada al decir que yo he debido salir a insultar, a castigar a mi hermana en vivo en la televisión. ¿Realmente cree que una madre va querer que una de sus hijas ataque a la otra? No, mi mamá va a perdonar a sus hijos porque es madre" , expresa.

Después, la empresaria de Gamarra agrega que no puede hacerse responsable de los actos de su familia o lo que haya sucedido en su boda hace casi un mes. Afirma que si ha tenido una conversación con su familia y será un problema que se irá solucionando con el tiempo, pero que será dentro del ámbito privado y no públicamente, ni en TV.

"Ahora es un tema que ellas tienen que manejar. Yo so soy mamá de mi hermana, no puedo seguir haciéndome responsable de todo el mundo. Yo solamente he aportado con lo que tenía con mi mamá y mi hermana bajo las cuatro paredes. Se habló y se solucionará con el tiempo, es algo personal", expresó finalmente Ale Baigorria.