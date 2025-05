Pamela López a críticas por sus constantes apariciones con Paul Michael: "Le he bajado a mis salidas"

Pamela López ha dado un nuevo paso en su vida profesional al asociarse en la discoteca 'La Cueva de KittyPam', cuya inauguración se realizará en los próximos días. Desde el local, la exesposa de Christian Cueva recibió a varios medios para hablar de su nuevo emprendimiento y de su cercanía con el salsero Paul Michael, quien la ha acompañado durante la etapa de promoción del negocio.

En entrevista para el programa 'Más Espectáculos', Pamela explicó que sus constantes apariciones junto a Paul Michael se debieron al trabajo que venían realizando para su nuevo proyecto. Aseguró que, aunque parecía que solo salía de fiesta, en realidad estaba concentrada en levantar el negocio.

"Me van a ver toneando más que nunca, pero chambeando. (...) Quizás en algún momento sí (afectó mi imagen), pero las personas de repente no sabían en qué estaba. Pensaban que todo era juerga y fiesta. Yo dejaba que hablen porque atrás estábamos trabajando en silencio", afirmó.

La empresaria también respondió sobre sus recientes apariciones en eventos sociales, como la fiesta del tiktoker Valentino Palacios. Indicó que ha reducido sus salidas para enfocarse en la discoteca, sin dejar de cumplir con su rol de madre.

"Le he bajado a mis salidas justamente por el proyecto. (...) Si tú has podido ver, ha mejorado eso. Además, ahora voy a estar aquí, pero no descuido a mis hijos", señaló.