Pamela López afirma que Christian Cueva hablaba mal de Lucho 'Mi Barrunto': "Tengo pruebas"

Desde hace tiempo se conoce que Pamela López nunca tuvo una buena relación con Luchito 'Mi Barrunto', empresario y amigo de Christian Cueva. Ahora, reveló que hubo un tiempo en que los amigos se dejaron de hablar y que el futbolista hablaba mal del dueño de la cevichería.

En una entrevista con 'Todo se Filtra', Pamela López estaba promocionando la inauguración de su discoteca y estuvo contando más detalles sobre su matrimonio con Christian Cueva, sus hijos y su actual relación. Hubo un momento, donde conversaron sobre Luchito 'Mi Barrunto' y afirmó que compartió viajes con él porque acompañaba al padre de sus pequeños.

"Para mí fue impresentable, lastimosa compartí porque es el amigo del padre de mis hijos no es porque forme parte de mi entorno amical (...) Después lo fui conociendo y obvio había cosas que no me gustaban de él, no tenía otro tema más que hablar de dinero, era lo único que él mencionaba. Para sacar un billete, tienes que sacar tu fajo de dólares para ostentar y me parecía ridículo", expresó.