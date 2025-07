Pamela López revela que le tiene temor a Lucho Mi Barrunto: "Me ha dicho cosas muy graves"

La controversia entre Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, y el empresario cevichero Lucho Barrunto ha tomado un nuevo giro. Luego de que el dueño del conocido restaurante la acusara de tener problemas psicológicos, la influencer decidió responder con fuerza en una entrevista para el programa 'Amor y Fuego', donde compartió detalles que han causado sorpresa entre los televidentes.

Durante su participación en el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Pamela López aseguró que siente miedo de Lucho Barrunto. Según explicó, ha escuchado comentarios comprometedores del empresario y teme que pueda estar siguiéndola.

"La verdad, a ese señor (Lucho Barrunto) le tengo mucho temor, lo conozco, he escuchado muchas cosas de su boca, me ha dicho cosas muy graves, muy fuertes que no sé si son verdad o son mentiras", señaló.