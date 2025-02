PJ dicta comparecencia restringida a César Vega tras denuncia de agresión contra Suheyn Cipriani

El Poder Judicial dictó comparecencia restringida contra el cantante de salsa César Vega, quien fue denunciado por presunta agresión física por su pareja, Suheyn Cipriani. A pesar de los resultados del examen médico legista, que confirmaron lesiones en la modelo, el salsero podrá afrontar la investigación en libertad, sujeto a restricciones.

Este jueves, la Corte Superior de Justicia de Lima Sur determinó que César Vega no recibirá prisión preventiva y enfrentará el proceso en libertad. Durante la audiencia, el juez declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y estableció una serie de medidas restrictivas que el cantante deberá acatar.

El magistrado estableció una serie de restricciones que el cantante deberá cumplir mientras se desarrolla el proceso de investigación. Asimismo, recalcó que en caso de incumplimiento, podría recibir una orden de prisión preventiva para Vega.

"El investigado no debe ausentarse del lugar donde reside sin previa autorización. Además, debe presentarse cada 30 días para registrar sus actividades, no puede acercarse a la agraviada Suheyn Cipriani ni consumir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas", indicó el magistrado durante la sesión.

Luego de ser denunciado por su ex pareja, la modelo Suheyn Cipriani, por violencia física a días de dar a luz, la Corte Superior de Justicia de Lima Sur dicta comparecencia restringida contra salsero César Vega. Es decir, seguirá el proceso en libertad 🤦🏻👇🏼 pic.twitter.com/HF2ZGi2VuZ

En medio de la polémica, la hermana del salsero, Ale Ángeles, salió en su defensa y aseguró que la denuncia presentada por Suheyn Cipriani no cuenta toda la verdad. En el programa Magaly TV: La Firme, se expusieron comentarios que Ángeles realizó en redes sociales, en los que alegó que su hermano también habría sido víctima de agresión.

"Hola, mana, ¿qué tal? Soy hermana de César, y lo que han puesto en la denuncia no es totalmente cierto, porque también deben poner que ella lo agrede a él. Y él no la agredió a ella", escribió en un comentario revelado en el programa.

Las declaraciones de Ángeles generaron controversia en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron su postura. Sin embargo, la joven insistió en su versión, asegurando que la denuncia no reflejaba toda la historia.

"No estoy diciendo que es un santo ni lo estoy defendiendo, pero ella sabe qué pasó. La denuncia no es veraz. Ella se ha retractado porque no fue agredida, y el papá fue quien agredió a mi hermano", añadió en otro comentario.