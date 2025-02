¡Inesperado halago! Exrival de Milett Figueroa en Argentina la elogia por su conducción en "América Hoy"

Las vueltas que da la vida. Mimi Alvarado, recordada por sus enfrentamientos con Milett Figueroa en "Cantando 2024", dejó atrás los roces y sorprendió a todos al llenarla de elogios tras verla en su faceta como conductora de "América Hoy". La novia de 'El Tirri', primo de Marcelo Tinelli, reconoció el crecimiento profesional de la modelo peruana y hasta le dio su bendición en su relación con el conductor argentino.

Desde Argentina, en una entrevista con "América Hoy", Mimi Alvarado habló sin tapujos sobre el desempeño de Milett Figueroa en la conducción y dejó en claro que su percepción ha cambiado completamente.

"Me enteré que Milett está por ahí conduciendo. Me encanta cómo lo hace, he visto algunos fragmentos. Me encanta su actitud, el pelo, bien bitch", comentó la argentina, generando sorpresa entre los conductores del programa.