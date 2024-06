¡Quiere casarse! Reconocido vocalista de rock peruano presenta a su novia 50 años menor que él

Carlos Guerrero, recordado vocalista de la legendaria banda de rock We All Together, de 74 años, ha comenzado una relación sentimental con una joven instructora de yoga de 25 años. La pareja ha llamado la atención de quienes los vean, pero ellos mantienen firme que se aman de verdad.

Cabe resaltar que Carlos Guerrero formó parte de la icónica banda de rock en los años 80, el cual era una de las más sonadas de la época. Incluso, su música se mantiene vigente hasta la fecha. Ahora, reaparece y causa asombro al lado de su nueva pareja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Carlos Guerrero y su novia casi 50 años menor que él

El recordado vocalista de la legendaria banda de rock peruano We All Together reapareció para sorprender a muchos. Y es que Carlos Guerrero, quien tiene 74 años, presentó a su novia Lakshmi Lizama, quien tiene 25 años. Ante ello, la pareja ha revelado que llama la atención de las personas cuando salen a pasear juntos, sin embargo, no dudan en expresar lo que sienten.

En un reciente informe de Magaly TV: La Firme, Carlos Guerrero contó su historia de amor junto a Lakshmi Lizama. "La edad es solamente un número. Hay mucha gente que tiene 20 años que parece más viejo que yo. Lo importante es que entre ella y yo hay una relación interesante y nos llevamos bien", sostuvo Carlos.

"Desde el día uno que salimos a tomar un café. Éramos amigos y la gente nos queda mirando, pero sin importar Carlos me dijo 'tranquila, déjalos ser'", acotó la joven novia de Carlos Guerrero, quien lleva tres meses a su lado y no descartan contraer matrimonio.

¿Planes de boda?

Para sorpresa de muchos, la pareja también planea dar el siguiente paso, pues Carlos Guerrero aclaró que lo importante es el sentimiento y no tiene ningún temor en demostrárselo a Lakshmi Lizama. "Estamos pensando en ponernos estos aros en los dedos. Ella que tiene toda esta onda mística, de repente nos iremos al Cusco o estos sitios medio mágicos, una ceremonia chiquita y nada más, casarse", reveló el recordado vocalista.

Por último, Carlos Guerrero también reveló que planea volver a los escenarios y retomar su carrera musical, pero esta vez como solista. "Estoy regresando a lo que yo empecé en 1971. Después hice radio, pero ahora estoy regresando otra vez a la música. Es como comenzar de nuevo", puntualizó el vocalista.