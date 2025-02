Peruana conquista París con su "Mochila Latina"

Hace dos años la cajamarquina Leydi Salazar dejó Perú para buscar un futuro de superación en Francia y nunca pensó que en poco tiempo lo lograría con "Mochila Latina", una propuesta innovadora de guía de turismo para latinos que tienen la barrera del idioma y que la ha convertido en toda una figura de las plataformas digitales donde cuenta con más de 50 mil seguidores en Tiktok y más de 30 mil en Instagram.

Apoyo de figuras reconocidas

El cantante Sebastián Yatra, la actriz Lorna Cepeda y diversos artistas peruanos como la cantante Lizet Soto, Edson Dávila 'Giselo', Luciana Fuster, Kate Candela, las integrantes de Corazón Serrano, han logrado conocer Paris gracias a "Mochila Latina". Leydi cuenta que la idea se da en un momento difícil para ella, donde no encontraba trabajo por ser ilegal, tenía la barrera del idioma y hasta la habían desalojado de su cuarto por lo que tuvo que dormir una noche en el metro.

El giro inesperado

Cuando pensaba tirar la toalla y hablaba con su madre anunciando su retorno a Lima, una turista mexicana la escuchó en el metro de Paris. "Se me acercó y me pidió ayuda para salir de los grandes laberintos del metro porque en Francia no está nada traducido en inglés, tienes que saber francés y muchos turistas tienen es problema. Como yo ya conocía y no tenía qué hacer la ayudé. Fue ella quien me dio esa idea y me pagó 20 euros por mis servicios que guardo como un gran recuerdo", contó Leydi quien estudió enfermería y electrónica en el Perú.

Debido a la gran aceptación de "Mochila Latina" para los latinos que llegan a la Ciudad Luz, Leydi cuenta que Francia le da un permiso temporal por un año aprueba siendo el gran espaldarazo para que su empresa crezca. "Nosotros brindamos un servicio personalizado, hacemos colaboraciones con personajes muy importantes. La primera artista que nos apoyó fue la actriz colombiana Lorna Cepeda, es prácticamente nuestra madrina, ella estaba grabando 'Bety la fea' para Amazon Prime , ahora se alistan a venir más personajes pero no podemos decir quiénes son porque tenemos contrato de confidencialidad", remarcó.

Visión de futuro