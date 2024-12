Bono Techo Propio: conoce cómo acceder al beneficio para aplicar a la construcción de tu nueva casa

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha anunciado la apertura de la cuarta convocatoria del programa Techo Propio, que permitirá a más de 2.500 familias acceder a bonos para la construcción de viviendas en 16 regiones del país. Este apoyo está destinado a quienes posean un terreno a su nombre, debidamente inscrito en Registros Públicos y libre de cargas.

Para calificar, los postulantes deben cumplir con ciertos requisitos, como no ser propietarios de otra vivienda y tener un ingreso familiar mensual que no supere S/ 2.706. Además, es necesario contar con un ahorro mínimo de S/ 2.317,50 y no haber recibido apoyo habitacional del Estado anteriormente. Conoce todos los detalles a continuación.

Bono Techo Techo Propio: conoce cómo acceder al beneficio

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha anunciado el lanzamiento de la cuarta convocatoria del programa Techo Propio, que ofrecerá hasta 2,569 bonos para la construcción de viviendas en 16 regiones del país. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda a familias de bajos recursos.

Para acceder a este bono, los grupos familiares deben cumplir con ciertos requisitos, como contar con un terreno debidamente inscrito y no ser propietarios de otra vivienda. Además, se establece un límite de ingreso familiar mensual y un monto mínimo de ahorro que deben tener los postulantes.

Los postulantes deben demostrar un ingreso familiar mensual que no supere los S/ 2.706 y no haber recibido apoyo habitacional del Estado en el pasado. También se exige un ahorro mínimo de S/ 2.317,50. Las regiones que se beneficiarán con esta iniciativa incluyen Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martín y Ucayali. Algunas de estas regiones podrán recibir un bono adicional que podría alcanzar hasta S/ 38.625.

¿Cómo inscribirme?

Las familias que deseen postular deben visitar el sitio web www.mivivienda.com.pe, donde podrán localizar las Entidades Técnicas (ET) autorizadas en su región. La inscripción se llevará a cabo de manera presencial a partir del 5 de diciembre. Estas entidades también tienen la capacidad de registrar a familias de departamentos cercanos.

Para obtener más detalles sobre el concurso organizado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), los interesados pueden dirigirse a la Vitrina Inmobiliaria, situada en el Jr. Camaná 199, en el Cercado de Lima. Asimismo, están disponibles los Centros de Atención al Ciudadano (CAC) a nivel nacional y la línea gratuita 0800-12-200 para consultas.