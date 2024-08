¡Cuestión de tiempo! Alianza Lima estaría a punto de anunciar fichaje de Paolo Guerrero

El futuro futbolístico de Paolo Guerrero ha dejado de ser incierto desde hace algunos días, luego que el contrato del 'Depredador' con la UCV quede resuelto tras la intervención de la FPF. Es así que, la llegada de Guerrero a las filas de Alianza Lima es inminente y cada vez faltaría menos para anunciar su fichaje,

Desde la semana pasada varios especialistas y comentaristas deportivos coincidieron en que Paolo Guerrero tiene en mente unirse a las filas de la 'Blanquiazul'; agregado a esos rumores, la pareja del futbolista, Ana Paula Consorte, compartió un llamativo mensaje junto a un corazón azul.

Además, el hermano del futbolista confirmó que el '9' de la selección peruana su carrera deportiva en el club de La Victoria. "Él se va a retirar en Alianza seguro", explicó.

El club deportivo ha ido dejando pistas a través de sus redes sociales oficiales y es una última publicación compartida hace aproximadamente 10 horas la que ha llamado la atención de todos los hinchas.

Alianza Lima publicó en sus historias un reloj de arena con el tiempo límite concluido, lo cual indicaría que el tiempo para anunciar el fichaje de Guerrero estaría más cerca que nunca, ya que el futbolista estaría próximo a volver a Lima para ser presentado como el nuevo jale de los 'grones'.

Alianza Lima anunciaría fichaje de Paolo Guerrero

El presidente del club César Vallejo, Richard Acuña, estuvo dio declaraciones horas antes de conocer el fallo de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a favor de Paolo Guerrero. En ese sentido, resaltó que las leyes y contratos se deben cumplir.

"A nosotros nos interesa de sobremanera el respeto a las leyes, evitar un mal precedente deportivo e internacional. No creo justo que un jugador, o cualquier colaborador, diga que porque 'ya no quiero, me tengo que ir'. Entiendo la libertad de trabajo, pero también el respeto a la ley, el contrato, las instituciones y el fútbol peruano", comentó a la prensa.