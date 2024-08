Ana Paula Consorte envía peculiar mensaje ante posible fichaje de Paolo Guerrero en Alianza Lima

Paolo Guerrero estaría por iniciar una nueva etapa en su carrera deportiva ya que tras desvincularse completamente del club de la universidad César Vallejo, llegaría a las filas de Alianza Lima. En medio de ello, Ana Paula Consorte publicó un mensaje que avivan estos rumores

Recordemos que hace unas horas la Cámara de Resolución y Disputas de la FPF oficializó que el atacante de la 'Blanquirroja' ya es un jugador libre y tiene la posibilidad de fichar por un nuevo club, mismo que sería el último ya que Guerrero tiene 40 años.

La influencer brasileña es muy activa en redes sociales y siempre ha estado apoyando a su pareja durante su estadía en el club de Trujillo. Es así que, hace unos minutos compartió un peculiar mensaje que dejaría al descubierto el destino del Depredador'.

Ana Paula deja pistas sobre Paolo en Alianza

Pocas horas antes de conocerse la decisión del organismo de justicia de la FPF, Richard Acuña, presidente del equipo 'poeta', expresó que su equipo legal asistió a la audiencia, donde expuso su posición sobre el caso. Además, lamentó que el vínculo con el 'Depredador' terminara de manera tan repentina, ya que su fichaje había generado entusiasmo, no solo en el club, sino también entre la gente de Trujillo.

Acuña también criticó a Alianza Lima, que es el principal candidato a fichar a Paolo Guerrero tras quedar libre. Señaló que este club, en la presente temporada, contrató a Erick Noriega, Marcos Huamán y Carlos Neira después de que estos jugadores se desvincularan de sus respectivos equipos (Comerciantes Unidos, Sport Huancayo y Unión Comercio) a través de la Cámara de Disputas.

"Los últimos precedentes que se han dado han sido con una institución como Alianza Lima. Han sacado a tres jugadores de esa manera: Erick Noriega, Marco Huamán y Carlos Neira. Creo que, nosotros tenemos que apuntar a la formalidad de este país. Acá no es el momento de la viveza. No se trata de que cuando uno quiere o no quiere", disparó Richard Acuña sobre la salida de Paolo Guerrero.