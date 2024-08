¡Alista demanda! Richard Acuña se pronuncia tras salida de Paolo Guerrero de UCV: "Los contratos se respetan"

El vínculo entre Paolo Guerrero y el club César Vallejo llegó a su fin, sin embargo, las cosas no quedarían ahí, pues Richard Acuña anunció que procederá legalmente ante la salida del 'Depredador', quien decidió rescindir de su contrato, lo cual le generó una millonaria deuda al equipo poeta.

Cabe resaltar que se ha empezado a especular sobre la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima, ya que se sabe que el 9 de la selección peruana busca terminar su carrera en dicho club. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El presidente del club César Vallejo, Richard Acuña, estuvo dio declaraciones horas antes de conocer el fallo de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a favor de Paolo Guerrero. En ese sentido, resaltó que las leyes y contratos se deben cumplir.

"A nosotros nos interesa de sobremanera el respeto a las leyes, evitar un mal precedente deportivo e internacional. No creo justo que un jugador, o cualquier colaborador, diga que porque 'ya no quiero, me tengo que ir'. Entiendo la libertad de trabajo, pero también el respeto a la ley, el contrato, las instituciones y el fútbol peruano. Invoco a los miembros de la cámara, a que vean que puede darse un precedente negativo", comentó a la prensa.