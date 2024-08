¡Un dineral! Pamela Franco: Este es el monto que cobra por solo dos horas de su show

Tras nuevamente haber estado envuelta en un escándalo tras ser vinculada con Christian Cueva luego de salir imágenes donde se le puede ver con el jugador en plenos chapes y cariños, la cantante Pamela Franco habría subido de manera considerable la tarifa de sus presentaciones.

Según el programa 'América Hoy' la artista ha variado drásticamente el tarifario que ofrecía a inicios de año por lo que reveló una cifra aproximada de lo que estaría ganando por presentación según palabras de su manager.

Desde que Pamela Franco volvió a la soltería y Christian Cueva anunció su separación de Pamela López, los escándalos la han seguido a donde vaya es por ello que debido al gran interés que ejerce sobre la prensa decidió mover sus cartas a su favor.

Tanto así que de acuerdo a un informe emitido por el programa de 'América hoy', Pamela Franco subió 5 mil soles en sus presentaciones ya que ahora se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de la farándula.

Según el programa de espectáculos Pamela Franco habría facturado en el mes de agosto un cuarto de millón de soles gracias a las continuas presentaciones que ha tenido en diversas partes del país a causa de estar envuelta en el escándalo de Christian Cueva.

Se sabe que recientemente el artista se ha presentado en 15 oportunidades por lo que cobraría por cada uno de ellos una gran cifra.

En agosto tuvo 15 presentaciones si se multiplica por los 15 mil soles que cobra por solo dos horas habría ganado un monto de 225,000 soles y es que a raíz del escándalo sus presentaciones han aumentado como espuma ya que todo el mundo espera que hable de su presunta nueva pareja el popular 'Aladino'.

Cabe resaltar que desde que Pamela ha sido vinculada al jugador en diversas oportunidades la cantante no ha querido dar detalles sobre sustitución sentimental actual guardando silencio por lo que diversos líderes de opinión del espectáculo han recalcado que quien calla otorga.

Otros han afirmado qué Pamela Franco sería muy inteligente para fomentar su estrategia publicitaria ya que si decide confirmar un romance con Christian Cueva la prensa ya no estaría al tanto de sus movimientos es por ello que prefiere no dar ningún tipo de respuesta para que los medios de comunicación la busquen y sea motivo de titular en portadas de los diarios.

Pese a ello las conductoras de 'América hoy' Ethel Pozo y Janet Barboza resaltaron que la cantante debe aprovechar la polémica para facturar unos cuantos billetes más ya que la fama no es eterna y llegar en algún momento qué deje de ser motivo de conversación en programas de entretenimiento.

El programa 'Magaly TV: La Firme' entrevistó a Pamela López, luego de que denunciara públicamente a Christian Cueva por agresión física. Ante ello, las cámaras de la Urraca abordaron a Pamela Franco a su llegada a Lima. Recordemos que el mencionado programa de Magaly captó a la cantante de cumbia besando a 'Aladino', lo cual dejó en claro que hay un vínculo entre ambos.

Ante ello, le consultaron a Pamela Franco su opinión sobre el escándalo en el que está envuelto Christian Cueva tras ser denunciado por agresión física. Sin embargo, la cumbiambera prefirió no brindar más detalles al respecto, asegurando que es un tema en el que ella no tiene nada que ver.

"¿Consideras a Christian Cueva un agresor?", fue la consulta del reportero de Magaly Medina. "No quiero hablar por fa. No hay que mezclar las situaciones porque hay dos versiones", acotó la cantante. Ante ello, el reportero le preguntó a Pamela Franco si tiene temor de ser víctima de alguna agresión. "No, por favor. Yo lo que voy a hacer es seguir trabajando y mi hija. Nada más", acotó Pamela Franco.