Pamela López revela que abogado de Christian Cueva estaría involucrado en las extorsiones

Pamela López se mostró bastante preocupada luego de haber recibido amenazas de parte de extorsionadores estos últimos días, por lo que no dudó en asistir a la Dirincri para hacer una fuerte denuncia.

Sin embargo, el día de ayer en el programa de 'Magaly Tv la Firme', la conductora reveló con pruebas en mano que los delincuentes habría coordinado con el abogado de Christian Cueva para amedrentar a Pamela López.

La pesadilla no termina para Pamela López luego de haber recibido mensajes amenazando su integridad y la de su familia por lo que tuvo que asistir a la División de Secuestros de la PNP para revelar todos los mensajes extorsivos que ha recibido de una banda criminal llamada los integrantes de Los Pulpos y La Coalición.

En las pruebas que mostró el día de ayer Magaly Medina a detalle de cada uno de los mensajes que recibió Pamela se puede apreciar como intentar negociar con la madre de familia a cambio de dinero.

Incluso el delincuente le revela que le puede ofrecer información confidencial a cambio de un garante quien será el intermediario para hacer el pago delo contrario la amenazaron en matar al garante y enviarle sus dedos como prueba de lo que son capaces de hacer.

Seguidamente, la banda criminal volvió a amenazarla asegurando que le enviarían una bomba a su domicilio y que incluso le iban a disparar, amenazas que llenaron de miedo a Pamela por lo que recurrió a las autoridades para evitar cualquier desgracia.

Sin embargo, todo se puso color de hormiga cuando Magaly Medina reveló que los sujetos le revelaron a Pamela que habían sido enviados por un presunto 'doctor y Zoe Ganoza' , al parecer se referían al abogado de Christian Cueva.

Magaly Medina indicó que según le contó Pamela López, el 'doctor' sería Julio García, el abogado de Christian Cueva.

Y es que los delincuentes le mandaron pantallazos de sus coordinaciones con el abogado, donde inclusive le piden un saludo para un niño a Cueva y el pelotero accede a la petición de los criminales.

"Quiero hacer una denuncia pública, hoy recibí amenazas de un número que me habla del penal y me muestra conversaciones entre el doctor Julio García, he verificado que es su teléfono, solicitando que se pierda mi expediente, mi denuncia y pidiendo en qué juzgado está. Le hacen dos depósitos de 50 soles al delincuente para recargarle. Es el abogado de Paolo Guerrero también, quien se mostró entre nosotros dos apoyándome, me dijo que no era su abogado, que no lo representaba, hoy que fui al Poder Judicial me entero que estuvo presente. También hay un video también del padre de mis hijos con el uniforme del Cienciano mandando un video para el familiar de este delincuente que me está extorsionando", dijo Pamela López en el programa de la urraca.