Olinda Castañeda 'vende' a Christian Cueva: "Me invitaron de vacaciones a Brasil"

La larga lista de mujeres con las que se habría involucrado Christian Cueva cuándo aún mantenía una relación con Pamela López está dando de qué hablar y es que ahora salió a la luz el nombre de Olinda Castañeda.

La ex modelo y ahora madre de familia dedicada su vida a la religión, decidió hacer un paréntesis en su vida cotidiana para realizar un corto video al lado de su esposo para desmentir un posible romance con el pelotero.

Olinda Castañeda choteó a Christian Cueva

El día de ayer otro nombre salió a la luz como una de las mujeres con las que habría sido infiel Christian Cueva, el nombre de Olinda Castañeda fue mencionado en el diario el Popular por lo que la modelo decidió responder ante esta delicada acusación.

A través de un corto video, la ex chica reality quiso aclarar el supuesto vínculo con Christian Cueva y rechazó haber tenido algún romance con el popular "Aladino".

"Me mencionan, están afirmando que yo he sido vinculada con Christian Cueva, que he sido amante de Christian Cueva, que él fue infiel a su esposa conmigo, lo cual no es cierto", dijo indignada la exmodelo.

Es así que Castañeda confesó que la única vez que escucho el nombre de Christian Cueva fue a través de manager del jugador, pues Olinda reveló que la habían invitado para ir de vacaciones a Brasil con todo pagado.

"La única vez que yo he podido escuchar o leer el nombre de Christian Cueva referente a mí es cuando su manager me escribió para ver si yo quería ir a Brasil y yo ilusamente le respondo y le dije si era para un desfile o algún evento. Me estaba invitando de vacaciones a Brasil a lo que yo le respondo que ahí nomás, que no gracias, que se ha confundido", comentó.

Por cosas de la vida, Olinda dijo "NO" a la propuesta del manager pues le pareció descabellado ir a Brasil con Christian Cueva. Al parecer el pelotero le había puesto el ojo a la ex modelo, sin embargo, no logró su presunto cometido de viajar con ella.

Olinda Castañeda aseguró que en su participación en 'El Valor de la Verdad' en 2019, responde a esa pregunta sobre el pelotero.

"No me vinculen por favor, con este señor no tengo nada que ver, no lo conozco, no hay Whatsapps, no hay conversaciones, no hay absolutamente nada. Dejen de mentir y vender noticias basuras porque están manchando mi imagen, mi matrimonio y de verdad no vale la pena", agregó molesta.

Cabe mencionar que Olinda Castañeda se encuentra alejada de cualquier tipo de escándalo desde que entregó su vida a Dios junto a su actual pareja formando una familia de la que hoy presume en sus redes sociales.

Olinda Castañeda genera polémica tras revelar que soñó con Dios

La ex modelo peruana Olinda Castañeda acaba de generar la polémica luego de confesar que tuvo un sueño con Dios donde le hizo una revelación sobre el tipo de vestimenta que usan personas y el cual sería un motivo por el que no logran comunicarse con Dios.

La enemiga de Tilsa Lozano aseguró que Dios le confirmó que la ropa unisex no es adecuada de usar ya que existe vestimenta para varones y para mujeres.

"En oración estuve hablando con mi padre y diciéndole que me muestre que me explique que me diga si es correcta la manera en como yo estoy interpretando las cosas, si es que realmente existe ropa para mujer, ropa para hombre", dijo en un primer momento Castañeda en un video que compartió otra vez en sus redes sociales.





Según Olinda a través de las oraciones Dios le dio a entender que sería malo usar ropa unisex por lo que ella decidió dar a conocer lo que supuestamente Dios le dijo para que se lo haga saber a todos sus seguidores.

"Yo tuve un sueño en el que él me habla de algo que no me había dado cuenta, me confirma que hay ropa hecha para mujer y ropa hecha para hombre, pero él se fija más en este punto, que existe ropa unisex que uno al usar este tipo de vestimenta pierde comunicación con Dios", dijo la ex modelo convencida de sus palabras.

Ante estas polémicas afirmaciones diversos usuarios han mostrado en contra de Olinda debido a que aseguran que usa la religión para desinformar a la ciudadanía.

Por el momento, Olinda Castañeda se encuentra alejada de la pantalla chica, del modelaje y de los escándalos a pesar de haber sido vinculada a Christian Cueva ya dejó en claro que jamás tuvo algún tipo de acercamiento con el jugador y prefiere que no involucren su nombre en pleitos de pareja.