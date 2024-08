Nueva pareja de Greissy Ortega es acusado de ser mal padre por su ex: "Nunca me ha dado una pensión"

El nuevo romance de Greissy Ortega ya está en el ojo de la tormenta. La colombiana, quien regresó a Perú después de dejar atrás su matrimonio con Ítalo Villaseca, ahora se encuentra disfrutando de una relación con Randol Pastor, hermano de la modelo Allison Pastor. Pero la tranquilidad no ha durado mucho, ya que la expareja de Randol ha salido a dar fuertes declaraciones, acusándolo de ser un padre ausente.

Greissy Ortega ha vuelto al Perú y está comenzando una nueva etapa en su vida tras terminar su matrimonio con Ítalo Villaseca. La hermana de Milena Zárate sorprendió a muchos al anunciar que está enamorada nuevamente, esta vez de Randol Pastor, hermano de Allison Pastor y cuñado de Erick Elera.

En un adelanto del programa "Magaly TV La Firme", la madre de la hija mayor de Randol Pastor no dudó en hacer públicas sus quejas. Según esta mujer, el joven nunca ha cumplido con sus deberes como padre.

"Él nunca, hasta el día de hoy, me ha dado una pensión", reveló indignada. Además, aseguró que la imagen que Randol proyecta como figura paternal no es más que una fachada. "Ella se enamoró de Randol por la imagen paternal que brinda, pero él no es padre con ninguno de sus hijos, ¿paternal por dónde?", cuestionó molesta.